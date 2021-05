10 momentos musicales con Fred Astaire

En el cumpleaños de Fred Astaire, queremos hacer un repaso tanto de cómo fue su biografía, como de sus interpretaciones más icónicas a modo de homenaje.

Fred Astaire fue un actor, cantante, coréografo y bailarín de teatro y cine que intervino en más de treinta películas musicales, y que fue reconocido como la quinta "mejor estrella masculina de todos los tiempos" por el American Film Institute. Junto a Ginger Rogers, formó una de las parejas de baile más importantes de la historia del cine, porque rodó diez películas con él que revolucionaron el género. Entre los premios que ganó, destacan el Óscar honorífico a la trayectoria profesional (1950), dos Globos de Oro al mejor actor, y un premio BAFTA al mejor actor.

1. TOP HAT (1935)

¿Quién no se podría enamorar de Fred Astaire escuchándole cantar una canción como Heaven? Quizá por su calidez esta sea una de sus actuaciones más inolvidables.

En TOP HAT, Jerry Travers (Fred Astaire) es un personaje importante de la comedia musical americana que llega a Londres y conoce a Dale Tremont (Ginger Rogers), una bella modelo que se hospeda justo debajo de su habitación. En confundirle ella con Hardwick, el productor de Jerry, y en pensarse que está casado, lo rechaza y viaja con su jefe, Alberto Beddini, a Venecia.

2. SWING TIME (1936)

Si existe alguna actuación hipnótica de Fred Astaire, es Pick yourself up. ¿No es mágica la manera que tiene de mover los zapatos?

En SWING TIME, Lucky Garnett (Fred Astaire) es un bailarín jugador que intenta ahorrar suficiente dinero para casarse con la chica a la que pretende (Betty Furness); sin embargo, al llegar tarde a la boda, la familia de la novia le exige que consiga 25.000 dólares en Nueva York para volver a pretenderla. Sin embargo, para cuando ha conseguido ahorrar el dinero, él y Penny Carroll (Ginger Rogers), su profesora de danza, han trazado algo más que una mera relación de amistad.

3. ROYAL WEDDING (1951)

¿Te imaginas poder bailar como Fred Astaire en Daincing on the Ceiling de ROYAL WEDDING? El proceso de producción debe de ser laborioso, pero, sin duda, el resultado es chistoso.

Los hermanos Tom (Fred Astaire) y Ellen Bowen (Jane Powell) llevan un espectáculo del cual son protagonistas y que ha tenido mucho éxito en Broadway, Cada Noche a las siete a Londres, aprovechando la inminente boda real de la princesa Isabel y Philip Mountbatten.

4. BROADWAY MELODY OF 1940 (1940)

Vestido de blanco, Fred Astaire da vueltas y vueltas mientras suena Begin the beguine junto a Eleanor Powell, en un suelo que refleja las luces del escenario. Magnífico.

Johnny Brett (Fred Astaire) y King Shaw (George Murphy) forman un equipo de baile desdichadísimo, que trabaja en un salón de baile sin dinero. Pero por un error de identidad, se le ofrece la oportunidad a Johnny de ser la pareja de baile de Clare Bennet (Eleanor Powell) en un espectáculo de Broadway.

5. THE BAND WAGON (1953)

Un equipo nombroso de bailarines y bailarinas interpreta un baile de gángsteres al son del jazz en Dem Bones Café.

En THE BAND WAGON, proponen a Tony Hunter (Fred Astaire) para un espectáculo ligero y divertido. El escenógrafo del show, Jeffrey Cordova (Jack Buchanan) contrata a la bailarina clásica Gabrielle Gerard (Cyd Charisse), y Tony Hunter se disgusta porque, a su parecer, es demasiado mayor.

6. SHALL WE DANCE (1937)

En Let's call de whole thing off, cuando Peter (Fred Astaire) y Linda (Ginger Rogers) se dan cuenta de que su romance empieza a hacerse real, se intentan demostrar que son demasiado diferentes mostrando su manera de pronunciar.

Un bailarín clásico, Petrov, apasionado del jazz y del claqué, se enamora de una chica sólo viendo fotos suyas, así que coge un barco e intenta seducirla.

La música de esta película pertenece a Gershwin. De hecho, Gershwin y Astaire fueron amigos mucho antes de llegar a ser estrellas.

7. BLUE SKIES (1946).

¡Sombrero, bastón! Esto es, Puttin' on the Ritz.

Jed Potter (Fred Astaire) recuerda un triángulo amoroso que vivió años atrás, y que mantuvo a lo largo de los años entre números musicales.

8. A DAMSEL IN DISTRESS (1937)

¿Bailar delante de una batería? Nada imposible para Fred Astaire: como dice la canción, Nice Work if you can get it.

En el transcurso de una gira en Londres, una estrella de Broadway topa con una joven heredera que está tratando de huir de alguien en taxi.

9. YOU WERE NEVER LOVELIER (1943)

¿Cómo nos íbamos a dejar a Fred Astaire bailando entre mesas, con ese aspecto de artista en la canción The shorty George?

En Buenos Aires, el bailarín Robert Davis (Fred Astaire) busca trabajo en un cabaret.

10. FUNNY FACE (1957)

Nos despedimos de esta lista con una colaboración junto a Audrey Hepburn, con esta escena tan bonita a nivel visual y que nos sitúa en un bar nocturno.

El fotógrafo de una importante revista de moda busca una modelo que salga de lo que es habitual, y encuentra a una posible trabajadora en una librería parisina; la misma dependienta de ésta.