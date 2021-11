Llegan las ROCKING GIRLS al Teatro Figaro de Madrid

ROCKING GIRLS aterriza en el Teatro Fígaro de Madrid desde el 7 de noviembre al 9 de enero para traer la mejor música en directo a los más pequeños.

Es un viaje inolvidable por los grandes clásicos del rock, una experiencia para toda la familia con la que volverás a vibrar con Tina Turner, Queen, Metallica, Janis Joplin, Lady Gaga, Led Zeppelin, No doubt, AC/DC, Christina Aguilera, entre otros.

Desde sorpresas, emoción, risas y el directo rotundo de ROCKING GIRLS; una banda ÚNICA en España formada por mujeres rockeras de una gran trayectoria musical (Amparanoia, Jarabe de Palo, Nacho Cano, TVE1, The Hole 2, Merche, La Voz, La Casa Azul, etc), que harán sonar los himnos del rock con calidad, potencia y una gran puesta en escena.

Las encargadas de dar vida esta espectáculo son la voz de Belén Estrada, Maylin Johoy a la batería, Carmen Niño al bajo, Angie Lófer a los teclados y Elena Castelló a la guitarra.

Un concierto donde caben todos, donde podrás bailar, gritar, cantar y regalar a quién más quieres ese momento en que Nothing else matters te eriza la piel; ese grito de Piece of my heart, ese baile inevitable de Highway to hell.

Un espectáculo audiovisual que te transportará a esa sensación de los grandes estadios y de los grandes conciertos del rock, con un sonido brutal que, seguro, dará mucho que hablar.

Educar con música, ver disfrutar a tus hijos, reír y emocionarte. Rocking Girls es una experiencia que va más allá.

Puedes conseguir tus entradas en este link.