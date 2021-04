LOS SIMPSONS y sus referencias al teatro musical

La familia Simpson lleva ya más de 30 temporadas en antena. Los habitantes de Springfield ya forman parte de nuestros hogares y son expertos en recurrir a la música y la parodia en sus episodios. Todos conocemos canciones míticas como las de los Solfamidas, pero en esta ocasión, hemos querido hacer un recopilatorio de algunos de los guiños al teatro musical que encontramos en la serie.

WICKED & EL MAGO DE OZ

Los musicales sobre la tierra esmeralda son los más representados en LOS SIMPSONS. Algunas de las referencias más obvias aparecen durante las 10 primeras temporadas.

En el episodio 13 de la 4ª temporada, la familia viaja al funeral de la tía Gladis. En el coche, Homer y Bart entonan la canción Ding-Dong! La bruja ha muerto.

En el capítulo 19 de la 6ª temporada, la familia viaja al futuro, concretamente al año 2010 y a la boda de Lisa. La primera imagen que se encuentran son unos robots haciendo cola. Lo que parece un futuro muy modernizado resulta ser una audición para EL MAGO DE OZ.

Más adelante, en la octava temporada, concretamente en el episodio 8, un amigo de la familia va a buscarles en coche. La melodía de la bocina es nada menos que la canción Somewhere over the Rainbow.

Para terminar con la tierra de Oz, en el cuarto capítulo de la novena temporada, La casa árbol del terror VIII, vemos que una de las historias tiene que ver con brujas verdes, lo que nos recuerda inevitablemente a Elphaba de WICKED.

A CHORUS LINE

Siguiendo con los especiales de Halloween, en el sexto capítulo de la sexta temporada, La casa árbol del terror V, encontramos un guiño a A CHORUS LINE. El episodio termina con la familia, después de haber inhalado un gas que les hace desprenderse de su piel, interpretando el tema One del famoso musical.

EL GUARDAESPALDAS

En la temporada 9 volvieron a recurrir a los musicales, esta vez a EL GUARDAESPALDAS. Homer decide coger en brazos al actor Mark Hamill para conseguir pasar entre la multitud de fans. Mientras esto ocurre podemos escuchar a la mítica Whitney Houston entonando I Will Always Love You.

EVITA

En el tercer capítulo de la decimoquinta temporada vemos que la pequeña Lisa ha sido elegida presidenta de los estudiantes del colegio, pero sus profesores creen que debe cambiar su estilo.

SONRISAS Y LÁGRIMAS

Este musical no podía faltar en la historia de la familia amarilla más querida de la televisión. En el episodio 14 de la 18ª temporada vemos como el colegio ofrece a Lisa ser la tutora de los hijos de Cletus, imitando la historia de la mítica María Von Trapp.

ALADÍN

En su vigésima temporada, LOS SIMPSONS hacen un guiño al famoso musical de Agrabah en el capítulo 7, Bart conoce a una familia musulmana y Homer cree que tienen un plan terrorista para volar el centro comercial.

OKLAHOMA!

En la 30ª temporada, nada más comenzar el episodio 20, vemos que en la ciudad se han convocado audiciones para el famoso musical.

HAMILTON

En el mismo capítulo, el 20 de la 30ª temporada, Marge Simpson decide hacer un musical sobre la historia de Springfield, simulando el estilo del exitoso musical de Lin Manuel Miranda.