LETSGO convoca audiciones para la gira de EL GUARDAESPALDAS

La productora de LA FAMILIA ADDAMS, EL JOVENCITO FRANKENSTEIN y GHOST prepara la gira del musical basado en la película de Whitney Houston, que se estrenó en el Teatro Coliseum de Madrid en 2017 de la mano de Stage Entertainment.

Las audiciones tendrán lugar a finales de mayo y principios de junio de 2019. El estreno de la gira será en diciembre en 2019.

Se buscan actrices/cantantes para los papeles de Rachel Marron y Nicki Marron, actores para los papeles de Frank Farmer, Bill Devaney, Tony, Sy Spector y el Acosador.

También se buscan niños para el papel de Fletcher y bailarines/bailarinas.

Los interesados pueden inscribirse antes del 23 de mayo en este link.

EL GUARDAESPALDAS (THE BODYGUARD) es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, que se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. El libreto cuenta con grandes éxitos de Whitney Houston, como "Queen of the Night", "I Wanna Dance with Somebody" o el inolvidable tema "I Will Always Love You".

THE BODYGUARD se estrenó en diciembre de 2012 en el Adelphi Theatre protagonizado por la ganadora del Tony Heather Headley en el papel de Rachel Marron. Tras dos años en cartel, el musical se embarcó por una gira por UK e Irlanda, y regresó a Londres en 2016. Además de estas dos, el show ha llegado a Colonia, Seoul, Australia y planea su estreno en Broadway.





Related Articles Shows View More Spain Stories