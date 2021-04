LA BELLA Y LA BESTIA presenta su cast para la gira por UK

¡Qué festín! El cuento favorito de todos por excelencia volverá a la carreteras de Europa en 2021.

LA BELLA Y LA BESTA comenzará su gira por UK e Irlanda y se estrenará el 25 de agosto en el Bristol Hippodrome.

Courtney Stapleton (SIX, DEAR EVAN HANSEN) y Emmanuel Kojo (GIRL FROM THE NORTH COUNTRY) serán los encargados de encarnar a la famosa pareja en la producción, que cuenta también con el dos veces nominado a los Premios Tony Gavin Lee (MARY POPPINS, THE SPONGEBOB MUSICAL) interpretando a Lumiere.

El musical, contará también con un prólogo grabado por Angela Lansbury, la Mrs. Potts original que se reproducirá antes de cada función.

El equipo original de la producción de Broadway se encuentra trabajando actualmente para ofrecer una nueva puesta en escena, incluyendo una nueva coreografía de tap para "Be Our Guest" y un renovado vestido de Bella. Según informes, la princesa ya no lucirá un delantal como parte de su look.

LA BELLA Y LA BESTIA fue la producción inaugural de Disney Theatrical Productions. Permaneció en Broadway 13 años y se ha producido en un total de 37 países en todo el mundo.

El musical, basado en la película musical animada de 1991 de Walt Disney Pictures, cuenta la historia de un príncipe que se ha transformado mágicamente en una bestia como castigo por sus formas egoístas. Para recuperar su forma humana, debe amar a una joven hermosa a la que ha encerrado en su castillo encantado antes de que sea demasiado tarde.