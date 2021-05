Julia Möller repasará los mejores hits del jazz en ELLA & BILLIE

Este sábado, 29 de mayo, se celebrará en Madrid el concierto GREAT AMERICAN SONGBOOK: ELLA & BILLIE. La Fundación Juan March recupera este evento programado para mayo del 2020.

Julia Möller será la encargada de dar voz a las canciones de Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Junto a ella estará el César Belda Quartet, dirigido por César Belda y formado por Miguel Asensio a la batería, Patxi Pascual al saxofón, Arturo Ruiz al contrabajo y Julio Awad como pianista.

El evento podrá seguirse vía streaming en la página web de la Fundación Juan March y en su canal de YouTube.

El concierto contará con grandes temas de los mejores autores del cancionero americano como Cole Porter, George Gershwin o Rodgers y Hammerstein. En el recital sonarán hits como As time goes by, Dream a little dream of me, The man that got away, Love me or leave me, All of me, Over the rainbow o Don't rain on my parade, entre otros.

Julia Möller ha participado en musicales como LOS MISERABLES, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, DIRTY DANCING, LA FAMILIA ADDAMS y LA BELLA Y LA BESTIA, entre otros. Actualmente se encuentra en la Gran Vía madrileña con ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?.

César Belda Quartet es una agrupación fundada y dirigida por el compositor y director musical de teatro César Belda, inmerso actualmente en una gran variedad de montajes diferentes como director y autor, como ROMEO Y JULIETA. También prepara junto a David Ottone THE FULL MONTY EL MUSICAL.

Para más información consulte la página web de la Fundación Juan March.