Interviews: Hablamos con Valeria Arzenton, productora de BAILO BAILO

La productora DreamCatcher anuncia audiciones para BAILO BAILO, un nuevo musical con los mejores éxitos de Raffaella Carrà, que tendrá su estreno mundial en Madrid en octubre 2023. BAILO BAILO está basado libremente en la película de 2020 EXPLOTA EXPLOTA. Actualmente, el musical se encuentra en proceso de audiciones y el lunes que viene tendrán lugar las pruebas abiertas en el Capitol de Gran Vía. Encuentra la info aquí.

Al frente de esta productora está Valeria Arzenton con quien hemos tenido el placer de hablar sobre este nuevo espectáculo.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo surgió la oportunidad del proyecto de BAILO BAILO? Cuéntanos un poco acerca de esta productora, DreamCatcher.

Valeria Arzenton: Yo soy una empresaria italiana del sector del espectáculo en vivo, soy promotora, productora y también propietaria de importantes teatros nacionales con una importante experiencia y trayectoria a mis espaldas.

Pero sobre todo soy una soñadora, e intento hacer posibles los proyectos que siento brotar en mi interior. ¡Dream Catcher significa Atrapa Sueños y es un poco el significado de mí y de esta empresa! Esta se creó para promover proyectos especiales en el mundo como este y es un "spin-off" de mis empresas italianas en las que me he consolidado, en particular Zed Live.

Entre los espacios que poseo en Italia están Gran Teatro Geox, Gran Teatro Morato y Grana Padano Arena.

Nacho Álvarez, Valeria Arzenton y Daniele Bei

(socio de Valeria)

BWW: Cuéntanos como reaccionaste cuando viste la película EXPLOTA EXPLOTA.

VA: Esta obra entró en mi vida inesperadamente en un momento aleatorio, estábamos en medio de una pandemia con todas las limitaciones del caso (los cines en Italia estuvieron cerrados durante 20 meses) y me encontré con la película de Nacho Álvarez, Explota Explota. Raffaella Carrà estaba viva, ni siquiera sospechaba que tenía problemas de salud y simplemente viendo aquella película, era febrero de 2021, pensé en cuánta música hermosa y cuánta alegría había inspirado en tantas generaciones y en el mundo con sus canciones. Un himno a la vida, una energía contagiosa, un sol siempre ardiente.

En ese momento pensé que ese musical era el producto adecuado para un público mundial. Inicié las negociaciones con la productora de la película, Tornasol, y las concluí y sellé unos días antes del triste fallecimiento de Raffaella (con quien también me había puesto en contacto para pedirle colaboración en la obra).

Aunque ahora estoy simplificando los pasos, que no fueron fáciles, luego todo vino casi solo, involucré a la familia y les pedí que me ayudaran a llevar el Espíritu, la Belleza, el Talento, la Excelencia, la Libertad y la Sonrisa de Raffaella a los escenarios más prestigiosos. Ella nos enseñó a bailar en el futuro e intentaremos llevar este mensaje adelante.

BWW: Rafaella Carrà era sin duda un rayo de energía. ¿Cómo trasladareis su espíritu a los escenarios? Cuéntanos acerca del trabajo de Gillian Bruce.

VA: Raffaella era excelente, no sólo hablaba muchos idiomas, sino que se comunicaba universalmente y con empatía. No tuve la suerte de conocerla directamente, pero la conocí a través de su familia y colaboradores y me di cuenta de que era una profesional preparada y muy seria, una perfeccionista muy trabajadora.

Por eso intenté organizar un equipo a la altura de este proyecto, en el que participaran los mejores profesionales internacionales. Gillian Bruce del West End con mucha experiencia también de televisión (fundamental para conectarnos con el mundo de Raffaella, que también era muy televisivo), Federico Bellone, director estrella en ascenso entre los más solicitados del momento, un reparto con los mejores actores y bailarines, pero también y sobre todo la omnipresencia amistosa de Sergio Iapino, compañero histórico de Raffaella, que nos orienta hacia el pleno respeto de los valores de Raffaella.

Daniele Bei (socio de Valeria), Nacho Álvarez y Valeria Arzenton

BWW: ¿Por qué crees que su música impactó tanto en España?

VA: Raffaella ha vendido más de 60 000 000 discos y cada una de sus canciones es un éxito que todos conocemos. Además, es arrolladora, pone a la gente de buen humor y la hace bailar.

Su música ha tenido un impacto universal y el musical BAILO BAILO tiene su música como hilo conductor. Rearreglada y repropuesta en clave contemporánea, algo que también nos enseñó Bob Sinclar hace algún tiempo con el remix de éxito mundial 'En el amor todo es empezar'.

Raffaella y su música son transversales y encantan tanto a jóvenes como a mayores. Mi sueño es que el público cante y baile desde el principio hasta el final del espectáculo. He pedido al equipo creativo que en ese escenario, la música sea la protagonista absoluta.

BWW: Tu campo es principalmente el de los espectáculos en vivo. ¿Que distinguirá esta producción de otras en las que has estado involucrada?

VA: Organizo unos 300 espectáculos diferentes al año en diversos lugares, desde teatros a arenas, pasando por estadios y grandes plazas, con todo tipo de artistas, incluidos los internacionales.

Este proyecto es diferente porque me ha entrado en el alma, por muy difícil que sea - y lo es - una fuerza que no sé de dónde viene y que me hace mirar siempre hacia delante con el conocimiento y el deseo irrefrenable de realizarlo. No tuve ninguna duda de que Madrid era la capital adecuada para inaugurarlo, esto también surgió espontáneamente.

BWW: El próximo 3 de abril habrá audiciones abiertas para el reparto de BAILO BAILO. ¿Qué vais a buscar en los candidatos?

VA: Busco el espíritu de Raffaella en cada participante. Busco a alguien que quiera bailar en el futuro. Busco protagonistas que persigan este sueño. Para volar alto juntos. Así que los candidatos tendrán que ser buenos, naturalmente, pero quiero ver determinación en sus ojos. Que todos alcancen su sueño. Quien se una al equipo construirá conmigo un trozo de historia musical.

BWW: Este será uno de los nuevos musicales que se estrenan la próxima temporada en Madrid. ¿Qué hará a éste único, que destaque del resto de shows?

VA: Es único porque es un espectáculo nuevo, innovador. No hay adaptaciones, nace en Madrid y desde Madrid saldrá al mundo. Es único porque se celebrará en un lugar inédito pero muy prestigioso, en el corazón de la Ciudad, en plena vida madrileña. También es único porque las canciones de Raffaella son únicas. La música impulsa la historia, que es una historia actual de Libertad y Emancipación.