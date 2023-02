Interviews: Hablamos con Rubén Yuste sobre PRETTY WOMAN

PRETTY WOMAN ha sido una de las novedades de la temporada. Desde su estreno en el Apolo de Barcelona en septiembre de 2022 ha conquistado los corazones del público con la clásica historia que todos conocimos a través de la película con Julia Roberts y Richard Gere.

Ahora, la producción teatral con Cristina Llorente y Roger Berruezo supera las 100 funciones en la Ciudad Condal y acaban de anunciar que su próximo objetivo será Madrid a partir de septiembre.

De todo esto nos habla Rubén Yuste, que da vida a Happy Man, un maestro de ceremonias que une a los dos protagonistas.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo estáis viviendo en la compañía el éxito de este musical en Barcelona?

Rubén Yuste: Muy bien, viendo que el público sale sorprendido, porque tienen una referencia muy clara de la película y se encuentra con mucho más. Entran con la premisa de que es una adaptación de una comedia romántica, con música de Bryan Adams, y salen encantadísimos. La palabra clave es 'sorpresa'. Estamos muy contentos de que sea así.

BWW: Tu ya conocías de sobra PRETTY WOMAN, lo viste en Broadway. Ahora que lo estas viviendo cada noche en el escenario, ¿ha cambiado tu opinión sobre el?

RY: Fue cambiando ya durante el proceso de ensayos, porque sí que es cierto que cuando vi el musical en Nueva York, me pareció una buena producción de Broadway, pero a nivel de dirección no me acabo de gustar mucho, me dio sensación un poco de que había detalles que se podían tener más en cuenta.

Sin embargo, en el proceso de ensayos con Carline Brouwer aquí, empecé a ver todas las capas que ella trabajaba, fue muy diferente a lo que yo había visto. En ese sentido estoy muy contento porque tenemos un producto que está muy bien hecho y muy cuidado.

BWW: Además hace poco más de un mes superasteis las 100 funciones. ¿Qué supuso este hito para la compañía?

RY: Sí, llevamos ya 140 creo. Superar las 100 funciones yo creo que, como tú dices, es un hito importante en una producción y superar eso en Barcelona creo que hace que el hito se multiplique por siete.

Aquí está todo muy difícil, después de la pandemia es como si la gente hubiese perdido la costumbre de ir al teatro. Por eso, celebrar 100 funciones en Barcelona, en casa, es un lujazo. Además, pensar que en marzo vamos a llegar a 200 es un subidón absoluto.

Rubén Yuste y Cristina Llorente

BWW: Totalmente. En el musical y en la película el público sabe quién es Vivian y quién es Edward, pero ¿quién es tu personaje en esta historia?

RY: Yo soy el hado madrino del espectáculo. Interpreto a un par de personajes que sí que aparecen en la película, y otro que sí que aparece pero que le han dado como más peso, que es 'Happy Man'. El es quien presenta el espectáculo, hace el opening y es un vagabundo, un callejero, que quiere cantar, que quiere ser artista.

Este hado madrino se va convirtiendo en diferentes personajes a lo largo de la obra para dar sentido a la historia de amor entre Edward y Vivian. Se convierte en el personaje mítico del señor Thompson, que es el director del hotel, que es el que va ayudar a Vivian a hacer esa transformación, le enseña a bailar de una manera mucho más teatralizadas que la película y le enseña bailar porque va a ir a una sala de fiestas.

Y luego se convierte también en Hollister, que es el director de la tienda donde Edward va a acompañar a Vivian con su maravillosa tarjeta de crédito y le hace esa transformación de fondo de armario. Increíble.

BWW: Y seguís de sorpresa en sorpresa. Esta semana habéis lanzado el notición de que venís a Madrid en septiembre. ¿Te veremos en el EDP Gran Vía?

RY: Sí claro, me vais a ver. Estoy súper ilusionado porque yo pasé siete años de mi vida ahí en Madrid, volví en 2014 para hacer MAR I CEL, y ya me quedé en Barcelona.

Regresar a Madrid, que es una ciudad que amo muchísimo y que siempre tengo ganas de volver, con un espectáculo como este y con un personaje tan bomboncito como este Happy Man, me hace muy feliz.

Las entradas ya están a la venta y si todo va bien, a partir de septiembre estaremos en el EDP Gran Vía con PRETTY WOMAN.

BWW: ¡Estamos deseándolo! Muchas gracias, Rubén.

Rubén Yuste: A vosotros.