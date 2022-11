Interview: Tomás Marco y César San Martín nos hablan de POLICÍAS Y LADRONES

El Teatro de la Zarzuela acoge esta noche el estreno absoluto de POLICÍAS Y LADRONES de Tomás Marco y Álvaro del Amo. Aunque el proyecto se ha intentado reponer en varías ocasiones, la primera en 2018, esta vez la obra ha llegado a buen puerto con un equipo capitaneado por Carme Portaceli (Dirección De Escena) y José Ramón Encinar (Dirección Musical). "Era un reto, y a mí los retos siempre me gustan. Era crear una zarzuela nueva cuando hace mucho tiempo que no se hacen," comenta Tomás Marco, autor de la música de la obra. "La gente se piensa que es imposible hacerlo a día de hoy, y, aunque no es fácil, tampoco imposible. Tenemos muy buen elenco, bastante coherente, y el montaje es el mismo que se preparó para 2018. Tiene la estructura que tiene que tener una zarzuela, con la actualidad que merece este género, y con cierto gancho popular, que también tiene que tener."

César San Martín, habitual desde 2010 en los montajes del coliseo ubicado en calle Jovellanos, interpreta al Presunto Implicado. "Es un político que supuestamente ha incurrido en delitos fiscales, se llevó ciertas comisiones, y entra en prisión por ello. Luego vuelve a reinsertarse en la sociedad habiendo asumido sus errores. Esto es algo que pasa continuamente en las zarzuelas, que está de actualidad, se reclaman cosas que suceden en la vida cotidiana y se plasma dentro del escenario algo que ocurre y ha ocurrido durante muchos años," nos cuenta el cantante.

Para este proyecto, Tomás Marco ha trabajado mano a mano con el autor del libreto, Álvaro del Amo. "Nos conocemos desde que éramos jóvenes, estudiamos la carrera de derecho juntos, aunque no ejercimos nunca más ninguno de los dos. Nunca había trabajado en nada con él, y hemos compuesto conjuntamente el libreto a la vez que la música. Fuimos desarrollando las escenas viendo la música que precisaba cada momento los dos. Fue muy satisfactorio, nos divertimos mucho haciéndolo," nos cuenta el compositor.

La puesta en escena es obra de Carme Portaceli, directora que ha estado al frente del Teatro Español de Madrid y el Teatro Nacional de Cataluña. "Creo que tiene mucho talento y que es un montaje verdaderamente estupendo. Creo que ha solucionado muy bien los problemas que habitualmente puede suponer un texto con música," indica Marco. "Con ella no había trabajado nunca, me parece una persona súper cercana, es muy sencillo trabajar con ella porque se expresa muy bien. No he intentado llenar la escena de artificio, al contrario, transmite de manera sencilla. En general es una producción en la que estoy muy a gusto y me entiendo muy bien con todos los que la llevan," destaca César San Martín.

Al preguntar por la escasez de nuevos títulos de Zarzuela al compositor, Tomás comenta: "Creo que poco después de la guerra civil, la Zarzuela que se hacía era poco más que un parque temático. A partir de entonces parece un poco que está todo cerrado, que ya está todo hecho y solo se vuelve a los títulos clásicos, no hay mucho interés en hacer Zarzuela nueva. Por otro lado, también es verdad que desde entonces hay muy pocos teatros donde se haga Zarzuela. Antes tenías no sólo en Madrid y Barcelona sino por toda España. Eso se ha perdido y es casi imposible hacerlo de nuevo."

Con esta obra, asistimos a una situación muy poco frecuente y especial, la de una nueva Zarzuela en la que los propios autores han podido participar en el proceso de ensayos y preparación del montaje. "Es una suerte poder trabajar con los autores en vida y poder intercambiar opiniones sobre el trabajo, saber qué es lo que quieren expresar con lo que han escrito o con lo que han dibujado musicalmente," señala César San Martín. "Eso te ayuda a entender muchas cosas de lo que quieren decir. Además, en el caso de Tomas Marco, cuando ha habido algunas frases a nivel musical que son incómodas de cantar, lo ha facilitado para que nos podamos adaptar."