Interview: Joselu López regresa al Teatro de la Zarzuela para revivir LA DEL MANOJO DE ROSAS

Joselu López se prepara para el inminente estreno de LA DEL MANOJO DE ROSAS en el Teatro de la Zarzuela, un regreso que para él representa la oportunidad de cerrar el círculo en un espacio que considera su hogar. Mientras ensaya esta icónica zarzuela, también brilla en el Teatro Lara con la comedia musical ATRAPADAS EN LA OFI y en el Teatro Fígaro con REBELIÓN EN LA RED, una versión “hackeada” de REBELIÓN EN LA GRANJA. En esta entrevista, nos habla de los retos y satisfacciones de equilibrar estas producciones y de cómo cada una le ofrece una conexión única con el público y una oportunidad de crecimiento personal en su carrera artística.

Broadway World: ¿Qué representa para ti volver a interpretar este papel en LA DEL MANOJO DE ROSAS?

Joselu López: Para mí es cerrar un círculo porque la hicimos en 2020 e íbamos todos con mascarillas y recuerdo que casi estaba prohibido tocarse. Los actores no nos vimos las caras hasta el ensayo general porque figuración, bailarines y todo el equipo, llevaban mascarilla siempre. Es muy especial porque es mi quinta producción en el Teatro de la Zarzuela y lo siento como casa, como hogar. Siento que estoy como cumpliendo un sueño que ni siquiera cuando llegué a este teatro sabía que tenía y es que yo había estudiado Interpretación Musical, pero había ignorado por completo que nuestro Teatro Musical venía de la Zarzuela y eso me llevó a hacerme muchas preguntas como artista. Estoy feliz de poder compartir con gente tan talentosa todos los días, de poder estar en contacto con el Teatro de la Zarzuela.

Broadway World: ¿Cómo ha evolucionado tu interpretación del personaje de Capó desde la primera vez que lo interpretaste?

Joselu López: Creo que, en estos cuatro años, al volver a enfrentarme al personaje, he sentido más serenidad, más seguridad y creo que puedo concretar más aspectos de Capó que me parece que es un personaje inocente y nervioso que está enamorado de Clarita, pero quizás ahora al tenerlo todo tan claro, porque, al ser una reposición que desde 1990 es una producción del Teatro de la Zarzuela, se hace siempre igual y es una pieza del repertorio de oro del teatro. Tengo la oportunidad de ahondar más en el personaje al tener también otros compañeros, sumarme a la energía de ellos y ser más exacto en la interpretación. Aportarle mi grado de experiencia también.

Broadway World: En tu opinión, ¿qué hace que LA DEL MANOJO DE ROSAS sea una obra que sigue conectando con el público?

Joselu López: Al final LA DEL MANOJO DE ROSAS habla de situaciones comunes, del amor, de las relaciones, tiene ese punto de comedia que rebaja las situaciones más intensas, pero creo que habla de la vida, del pueblo y creo que eso también conecta y, sobre todo, también emociona, porque la música emociona. Es escucharla y la verdad que el primer día de ensayos daba gracias de poder escuchar esos acordes con esas voces increíbles.

Creo que Emilio Sagi hizo un trabajo muy certero porque trabajar con él y con todo su equipo es un lujo, poder aprender de los mejores en lo suyo y, además, que cuando entras en una producción tan grande, impresiona mucho la cantidad de profesionales que hay detrás: técnicos, iluminación, regidores, escenografía, coreografía, vestuario... Hay mucha gente detrás que hace posible que la magia surja en escena. Entiendo perfectamente que esta producción haya dado la vuelta al mundo y que se siga repitiendo a día de hoy.

Broadway World: ¿Qué diferencias encuentras al interpretar zarzuela en comparación con otros géneros teatrales?

Joselu López: Antes de pasar por el Teatro de la Zarzuela veía que era un género muy distanciado a lo que había estudiado, que era más el Teatro Musical Americano, pero al entrar me di cuenta de que era nuestro Teatro Musical Español. Creo que la música es la que lo diferencia, los temas que se tratan también, que son de origen español. En 2022 estuve en Washington haciendo la versión actualizada de LA REVOLTOSA, de Paco Gámez, y cambió mi carrera y mi punto de verlo. Me hizo amar más este género porque me di cuenta de que me ataba a mi origen, que me hacía pertenecer, que me abrazaba, como que había muchas voces que cantaban a través de mí.

Broadway World: Actualmente también estás interpretando un papel en ATRAPADAS EN LA OFI en el Teatro Lara. ¿Cómo es esta experiencia en comparación con LA DEL MANOJO DE ROSAS?

Joselu López: ATRAPADAS EN LA OFI significó una reconciliación con el Teatro Musical. Es un grupo de profesionales y personas maravillosas que me hicieron sentir en un espacio seguro. Además de que está siendo un éxito, todo el mundo conecta con lo que cuenta y, aparte, el ritmo de la comedia está muy presente y te da también como un pellizco en el corazón, pero, la diferencia, son las canciones. Nosotros tratamos canciones de los 80 míticas, los temas no tienen nada que ver pese a que luego, cuando te pones a desgranar todo, muchas veces acabas hablando de cosas muy básicas, de preocupaciones que tiene todo el mundo y que es lo que hace conectar a todo el mundo, pero sobre todo son conceptos diferentes a la hora de llevarlos a escena.

También estoy de gira con REBELIÓN EN LA RED, de La Joven Compañía, que es una versión hackeada de REBELIÓN EN LA GRANJA, de George Orwell, y cada una tiene su temática. Estas últimas serían más Teatro Musical y LA DEL MANOJO DE ROSAS es un sainete lírico en dos actos. Aparte de que impresiona muchísimo salir a un teatro único en el mundo, como el Teatro de La Zarzuela. Cada espectáculo tiene su función y yo feliz de poder combinarlas.

Broadway World: ¿Cuál ha sido la respuesta del público en el Teatro Lara?

Joselu López: Nosotros lo vivimos como un tremendo éxito. Al no haber trabajado nunca en una oficina, cuando ensayábamos, tenía muchas dudas de que un lenguaje que, quizás, es habitual en una oficina, fuese a funcionar en un teatro. Pero fue una tremenda sorpresa estar en contacto con el público. Además, el Teatro Lara tiene una virtud y es que tenemos al público muy, muy cerca y lo podemos sentir desde el segundo uno. Y eso te hace estar muy presente, te hace sentir muy vivo, es un chute de energía y, además, teniendo el equipazo con Noelia Marló, Paula García Lara y Sergio Campoy, te hace sentir muy seguro y sabes que la función va a ser un éxito si ellos están en escena dándote la mano. También hay un equipo detrás increíble.

Broadway World: Acabas de estrenar en el Teatro Fígaro REBELIÓN EN LA RED. Háblanos un poco sobre este proyecto.

Joselu López: Es un proyecto muy interesante porque es la versión de Marta Aran de REBELIÓN EN LA GRANJA de George Orwell, que es una novela que se escribió en 1945 y que ahora sigue muy vigente. Ella imagina cómo sería en 2035 que unos jóvenes intentasen hacer una revolución creando softwares respetuosos y la verdad es que también te hace reflexionar sobre la entrega de información a una Inteligencia Artificial sin saberlo. Te hace reflexionar el cómo hemos normalizado temas que a lo mejor necesitarían un repaso. Además, es un gozo cantar las canciones creadas por Alberto Granados, que es un proyecto que nace desde cero, de creación propia y seguir las directrices de José Luis Arellano siempre es una gozada. Yo siempre he trabajado con él y es maravilloso.

De hecho, él, junto con David Peralto como director musical y con Daniel Bianco que era el director del Teatro de la Zarzuela en 2017, me dio la oportunidad de comenzar mi trayectoria más profesional en este teatro y a partir de ahí mi carrera artística tomó un rumbo que, después de pasar por distintos espectáculos, siempre tenía claro que me motivaba como artista y que podía ofrecer. Volver a reconectar con todos ellos ha sido muy especial.

Broadway World: ¿Por qué nadie se debería perder LA DEL MANOJO DE ROSAS en el Teatro La Zarzuela?

Joselu López: Desde que entras al Teatro de la Zarzuela, la magia está presente. Escuchar música en directo, esas voces de compañeros de primer nivel en escena, de la orquesta, hacen una experiencia increíble. También el trabajo de Emilio Sagi que mantiene el espectáculo fiel a cómo lo estrenó y lo convirtió en una pieza de repertorio. También Nuria Castejón reponiendo la coreografía, que, para mí, trabajar con ella es un sueño porque creo que entiende como pocas personas cuáles son mis virtudes en la danza y las explota para que puedas brillar como intérprete. Tiene mucha intuición como profesional. Creo que es imperdible porque habla de nosotros como comunidad, como seres que necesitamos relacionarnos, que nos habla del corazón y cómo manda sobre nosotros pese a las ideas racionales que nosotros podamos dar y creo que no hay que perdérselo porque es una experiencia que no vas a olvidar y marca a generaciones enteras.

