INTERVIEWS: Los protagonistas y directores de PAN Y TOROS nos hablan de esta obra

Escena de PAN Y TOROS, con

Enrique Viana y Borja Quiza

(Foto: Juan Echanove)

Desde hoy y hasta el 23 de octubre, el Teatro de la Zarzuela de Madrid acoge la nueva producción de PAN Y TOROS, la obra con música de Francisco Asenjo Barbieri

con libreto de José Picón. Después de 21 años sin representarse en el este coliseo, regresa uno de los clásicos más queridos, bajo la dirección musical de Guillermo García Calvo y el debut en la dirección escénica de Juan Echanove.

"Se siente un coctel enorme de responsabilidad máxima, máxima exposición y unas enormes ganas de volcar todo lo que uno ha aprendido en su vida a un montaje," nos confiesa Echanove acerca de su primer trabajo en Lírica. "He ido aprendiendo el funcionamiento de la institución de la Zarzuela de forma paralela. Estoy viviendo un proceso de una creatividad y riqueza tan grande que estoy siendo enormemente feliz. Uno de los acontecimientos profesionales más importantes de mi carrera."

Al frente del equipo, García Calvo el director musical del propio teatro se enfrenta a una compleja composición. "Es muy elaborada, con una gran riqueza de melodías y armonías, y lo que a mi más me fascina es el instinto de Barbieri por el Teatro Musical, que en muchos casos es operístico," reconoce el maestro. "Es muy interesante a nivel compositivo, ver cómo va enlazando los números cerrados con los pasajes de melodrama o con los concertantes. No es como otras zarzuelas que tiene número, y luego texto, sino que juega con muchos recursos. Es una obra que bebe de muchas fuentes, que demuestra que Barbieri estaba al tanto de lo que se escribía en Europa, y además con ese toque español que caracteriza perfectamente a todos los personajes, cada uno con su música."

Estrenada en este mismo escenario el 22 de diciembre de 1864, es quizá de las más importantes aportaciones de Barbieri al género y una de las obras cumbre de la zarzuela grande. La obra nos traslada al Madrid goyesco de finales del XVIII, entre conspiraciones y enfrentamientos de las dos Españas representadas en liberales y reformistas. "He pensado mucho en Goya, en el pintor que supo interpretar la sociedad y la vida, desde los grandes retratos de la corte a lo que surgía de su alma, de su dolor de cabeza, de su padecimiento en las tabernas nocturnas de ese Madrid," nos explica Juan Echanove hablando de esta versión de la obra. "También he pensado mucho en España, mucho en ese juego de intrigas, porque al final PAN Y TOROS nos habla de esas puertas que se abren y se cierran, conspiraciones e intervinientes que al final no saben en qué dirección están conspirando.

Escena de PAN Y TOROS (Foto: Juan Echanove)

"Es una obra emblemática, fue el primer gran éxito de este autor y es una obra muy coral," comenta Borja Quiza, que da vida al Capitán Peñaranda, alternando el papel con César San Martín. "Peñaranda es el eje del argumento. Mi personaje, el Capitán Peñaranda, es un patriota dispuesto a renunciar a su amor si eso es lo que necesita para salvar su país, a pesar del dolor que le produce. Es un personaje arquetípico, seguramente, pero muy bonito y muy noble."

Protagoniza también PAN Y TOROS Yolanda Auyanet como Doña Pepita, rol que comparte con Raquel Lojendio. "Es un personaje muy bien reflejado en la zarzuela, como fue en la realidad, una mujer de carácter, muy decidida, adelantada a su tiempo," destaca Auyanet. "A pesar del affaire que tuvo con Godoy, logró colarse en la corte, en su situación como amante. Es un poco la villana. Pero sobre todo quiero destacar su decisión y cómo hace todo lo necesario para conseguir lo que quiere."

Yolanda Auyanet y Borja Quiza

(Foto: Juan Echanove)

Hablando de su debut en la Zarzuela, Juan Echanove recibió el encargo directamente de Daniel Bianco, al que conoce desde sus primeros trabajos en el Centro Dramático Nacional. "A lo mejor hay 6 o 7 personas cuyo criterio artístico sigo como si fuera el maná, porque es fuente de inspiración y uno de ellos es Daniel Bianco," explica Echanove. "Me le encontré un día y me dijo "Juanito, tienes que debutar en la Lírica, y tiene que ser en el Teatro de la Zarzuela y tiene que ser conmigo." De PAN Y TOROS de Barbieri solo me sonaba de haberlo escuchado en recopilatorios, pero él me dijo que yo podía hacerlo porque tengo una idea muy clara del país donde vivo, y sobre todo me gusta y musicalmente la entiendo. Empecé a leer el libreto de Picón, a leer sobre la obra, y vi que me había encargado una joya. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido."

Con esta producción el Teatro de la Zarzuela quiere celebrar con el público los 200 años del nacimiento del maestro Barbieri, a quien el Coliseo debe tanto por ser el principal impulsor de este teatro y del género. "Creo que es probablemente el músico español más importante del siglo XIX. En España somos un poco olvidadizos con nuestras estrellas," defiende Borja Quiza. "Seguramente que en el pueblo más remoto de España alguien ha oído hablar de Verdi y habrá mucha gente que no haya oído hablar de Barbieri. Pues él es nuestro Verdi, una personalidad increíble, no solo como compositor sino como escritor y como personalidad de la vida social de Madrid de la segunda mitad del XIX. Fue fundador del Teatro de la Zarzuela, en el cual estamos trabajando ahora mismo, esto es gracias a él."