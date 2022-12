INTERVIEW: Hablamos con Iván Macías sobre el regreso de GERMINAL

La semana pasada anunciamos que La Barbarie ha comenzado los ensayos de la nueva producción de GERMINAL, el musical de Iván Macías y Félix Amador basado en la novela de Émile Zola.

La obra se presentó en versión sinfónica en enero de 2016 y ahora regresa con una nueva puesta en escena que se estrenará el próximo mes de enero de 2023 y saldrá de gira por todo el territorio nacional.

Hemos hablado con uno de sus autores, Iván Macías, compositor de la música de éste y de musicales como LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MÉDICO y EL TIEMPO ENTRE COSTURAS y esto es lo que nos ha contado.

BroadwayWorld Spain: Este musical ya se presentó hace casi 7 años en Madrid. ¿Qué significa para ti que La Barbarie haya dado nueva vida a vuestra obra?

Iván Macías: La verdad es que ha sido una sorpresa. GERMINAL tiene un significado importante para nosotros, fue nuestro primer musical, todo lo que vino después es gracias al trabajo que se hizo ahí.

Nosotros ya estábamos enfocados en la exportación de GERMINAL, teníamos contactos avanzados en Francia, incluso desde antes del COVID, y de repente apareció esta posibilidad, que es una nueva manera de darle vida. Nos encanta y estamos contentísimos.

Sabemos que, concretamente, este título es más complicado de traerlo con una gran producción a Madrid y esta es una nueva manera para que vuelva a la vida.

BWW: ¿Qué opinas de LA BARBARIE, la compañía que ha cogido el testigo de GERMINAL?

IM: Son unos chicos con un talento altísimo, pude trabajar una vez con ellos y los he visto en varias pruebas y espectáculos. Si no hubieran tenido el talento que tienen, no habríamos puesto GERMINAL en sus manos, que es una partitura bastante complicada. Además, lo hacen en Andalucía y el vínculo de la tierra une mucho.

El reparto de GERMINAL en ensayos, junto al director José Félix Romero

BWW: De nuevo, nos encontramos con otro título de la literatura universal como es la obra de Emile Zola en una nueva versión musical. ¿Qué distingue este trabajo con respecto al resto de libros que has convertido en Musicales?

Bueno, fue el primero, entonces es una manera de entender la evolución que hemos tenido. De hecho, no hemos querido tocar gran cosa, solo hemos mejorado algún detalle, para hacerlo más fácil en cuanto a la duración.

Pero realmente cuando hicimos EL MÉDICO y teníamos ya preparado el siguiente estreno, sí que surgió la posibilidad de retocar nuevamente Germinal y dejarlo ya cerrado con el lenguaje que estamos usando ahora. Pero no lo hicimos porque queremos que quede constancia de cómo trabajábamos al comienzo.

Son una serie de estampas, hay mucho menos discurso dramático que en otros musicales. Es el concepto por ejemplo de LOS MISERABLES. Decidimos dejarlo así porque es una manera de entender de dónde venimos. Después de visionar lo que hicimos, estamos muy orgullosos del resultado y queremos dejarlo así.

BWW: En este proyecto hay artistas con los que ya has trabajado anteriormente como Alain Damas. ¿Qué opinas del reparto escogido para esta producción?

IM: Hay muchos chicos que conozco, otros que no. Alain son palabras mayores, una de las grandes voces que hay en este país, además de un tipo formidable. Estoy seguro de que el trabajo de selección que han hecho es magnífico y además están en manos de José Félix (Romero) como director, no pueden estar mejor.

BWW: ¿Crees que este show puede llegar al nivel de popularidad del resto de títulos de tu curriculum?

IM: Cuando parimos un título nosotros no nos ponemos ese objetivo nunca, lo intentamos hacer lo mejor posible. En este caso, estoy bastante alejado de la producción, pero tiene un componente emotivo que es importante, yo creo que hay un mensaje, que llega a tocar la fibra.

Vamos a arrancar y vamos a ver adónde nos lleva. Estoy abierto a todo y con la ilusión siempre intacta, sabiendo que el camino en este caso es más difícil porque es un título que tiene otro calado y el recorrido empieza también un poquito más abajo, con una gira por España. Vamos a ver, pero sin duda tengo mucha fe en el proyecto.

BWW: ¿Crees que el componente reivindicativo y de revolución toca más ahora?

IM: Sí, yo creo que tocaba cuando lo hicimos la primera vez, toca ahora y va a tocar siempre. Yo creo que al final el avance siempre surge de la revolución, de las ideas y los cambios profundos suelen ser abruptos.

Sí que es verdad que en este caso hablamos de una revolución social, que fue importantísima y la gente se emociona, porque cuando ve las miserias por las que está pasando esa gente, les parecen reales, son muchas de las injusticias que a día de hoy en 2022 siguen existiendo.

BWW: Muchas gracías, Iván, como siempre.

IM: ¡A vosotros!

GERMINAL tendrá su gran estreno el 7 y 8 de enero de 2023 en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira de Sevilla, comenzando una gira por toda España. Más info aquí.