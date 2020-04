IG TV: Entre Cafés - Alan Menken (con Pepe Nufrio)

Estrenamos sección hablando del autor de La Sirenita, La Bella y la Bestia, La Tienda de los Horrores y El Jorobado de Notre Dame. Una divertida charla con algunos temas en directo interpretados por Pepe Nufrio. ¿Te hace un café?

Cantaba Sally Bowles en CABARET "What good is sitting alone in your room?". Y nosotros en BroadwayWorld 'Entre Cafés' no podríamos estar más de acuerdo. Por eso, os invitamos cada miércoles a tomarnos uno juntos, charlar sobre musicales y hablar de esas canciones que siempre nos han cantado, contándonos historias en pequeñas píldoras de pocos minutos. Una manera de viajar y salir de casa por un momento con un café delante. ¡Os esperamos!

