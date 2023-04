IG Live! THE PHANTOM OF THE OPERA se despide de Broadway

THE PHANTOM OF THE OPERA, el musical más longevo de la historia de Broadway bajará el telón definitivamente en el Majestic Theatre de Nueva York el 16 de abril de 2023, este próximo domingo, después de celebrar hace pocos meses su 35 aniversario. Para celebrar este momento histórico vamos a hablar en directo mañana a las 5PM desde la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram con algunos de los miembros del equipo creativo de la producción que se estrenará en el Albéniz de Madrid la próxima temporada.

¡Síguenos en Instagram para poderlo ver!

THE PHANTOM OF THE OPERA, de Andrew Lloyd Webber, dirigido por Harold Prince, es uno de los títulos más exitosos de la industria del entretenimiento. Producido por Cameron Mackintosh y The Really Useful Group, THE PHANTOM OF THE OPERA ha conseguido una gran fama internacional sin precedentes y solamente en Broadway ha superado las 13.000 funciones y más de 19 millones de espectadores. La producción original se estrenó en Londres en 1986, y en Broadway levantó el telón el 26 de enero de 1988, protagonizado por Michael Crawford, Sarah Brightman y Steve Barton.