HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO anuncia su despedida definitiva de Madrid

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El Teatro Calderón se prepara para decir adiós a una de las apuestas más ambiciosas y singulares de la cartelera madrileña. HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, la producción conjunta de beon. Entertainment y LETSGO, ha confirmado que su última función tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo. Esta fecha se presenta como definitiva e improrrogable, marcando el final de una estancia en la capital donde ha logrado fusionar, de manera inédita, el teatro musical con el ilusionismo de gran formato y una experiencia inmersiva que comienza antes de que se levante el telón.

El proyecto es fruto de más de diez años de trabajo de su autor y director, Federico Bellone, quien se inspiró en la biografía "El hombre imposible" para trazar un relato sobre el riesgo, la obsesión y el ingenio del legendario Harry Houdini. La puesta en escena destaca por integrar más de 20 números de magia diseñados por Paolo Carta, entre los que sobresale la espectacular aparición de un elefante en directo. Todo ello se articula bajo la dirección musical de Carlos López y una partitura de Giovani Maria Lori que rinde homenaje a las raíces húngaras del escapista, complementada por el diseño escenográfico de Clara Abruzzese y el vestuario de Chiara Donato.

La producción cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Pablo Puyol en el papel del mítico ilusionista y Julia Möller como su esposa, Bess Houdini. Junto a ellos, Cristian Escuredo interpreta a Theo, hermano del protagonista, mientras que Juan Dos Santos ejerce como narrador de esta historia épica. Un aspecto fundamental que ha diferenciado a este montaje es su recorrido interactivo previo de una hora por las dependencias del Teatro Calderón. Este preshow, diseñado por Alessio Meloni, permite al público explorar objetos originales y estancias que estuvieron cerradas durante décadas, ofreciendo una visión profunda de la historia de la magia antes de disfrutar del gran despliegue visual y emocional que supone la función principal.

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