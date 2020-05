HAPPY HOUR! celebra la presencia latina en Broadway

R.Evolución Latina y BroadwayWorld Spain continúan su colaboración con la siguiente HAPPY HOUR! mañana a las 10pm hora española, 4pm hora de NYC, en el que celebraremos la presencia latina en Broadway.

El encuentro estará presentado por Luis Salgado y Juanjo González, y nuestros invitados en esta ocasión serán Ana Villafañe y Ektor Rivera, que dieron vida a Gloria y Emilio Estefan en la producción de ON YOUR FEET! en Broadway, y Marcos Santana, que ha sido coreógrafo asociado y ensemble de ON YOUR FEET!, además de coreógrafo asociado de ROCKY, dance captain de GUYS AND DOLLS y swing de IN THE HEIGHTS.

Además en el encuentro colabora el Club de Fans oficial de Gloria Estefan, presidido por David Salvador.

Para asistir a este encuentro puedes registrarte aquí.





