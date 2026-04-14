Gerónimo Rauch protagonizará el cierre de LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT en Londres y Nueva York

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La producción de Cameron Mackintosh ha anunciado el esperado "Grand Finale" de LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT SPECTACULAR, una etapa definitiva que marcará el cierre de su gira mundial y que tendrá como platos fuertes el debut de Gerónimo Rauch en Nueva York y su regreso a Londres. En estas funciones históricas, que se celebrarán entre mayo y agosto, Rauch compartirá el emblemático papel de Jean Valjean con las leyendas Alfie Boe y Killian Donnelly, alternándose en el escenario de recintos tan imponentes como el Radio City Music Hall y el Royal Albert Hall. Esta culminación del tour supone un hito sin precedentes para el artista argentino, quien liderará la despedida de la gira en las dos capitales mundiales del teatro musical tras dos años de éxitos ininterrumpidos en más de 30 ciudades.

El anuncio del elenco para estas paradas finales en Dublín, Birmingham, Londres y Nueva York refuerza la magnitud de este formato de arena. La presencia de Rauch en este trío de intérpretes para el rol central subraya su relevancia en la escena internacional, alternando funciones con Boe, quien ha interpretado el papel durante quince años desde el concierto del 25º aniversario, y con Donnelly, uno de los Valjean más celebrados tanto en el West End como en la reciente gira mundial.

La trayectoria de Gerónimo Rauch con la obra de Boublil y Schönberg es amplia y reconocida, comenzando desde el ensamble en la producción de Argentina hasta alcanzar el papel de Jean Valjean en Madrid, interpretación por la que recibió el premio a la Mejor Actuación Masculina Protagonista. Posteriormente, Rauch consolidó su carrera protagonizando la versión de LES MISÉRABLES en el West End londinense antes de unirse al elenco de la actual gira internacional. Su participación en este cierre de gira junto a nombres tan destacados refuerza el carácter global de una producción que ha sido diseñada específicamente para grandes recintos y estadios.

De forma paralela a este compromiso internacional, el artista se encuentra actualmente organizando dos conciertos especiales en Madrid y Buenos Aires para conmemorar su carrera. Bajo el título 26 AÑOS EN ESCENA, Rauch celebrará su trayectoria profesional con estas dos únicas citas donde repasará los momentos más significativos de su vida sobre los escenarios. Este proyecto personal coincide en el tiempo con la preparación de las funciones del "Grand Finale", consolidando un año de gran relevancia para el intérprete tanto en su faceta como solista como en su regreso a uno de los títulos más emblemáticos del género.

El resto del elenco anunciado para estas funciones especiales mantiene un nivel de excelencia con figuras como Bradley Jaden y Jeremy Secomb en el papel de Javert, y Samantha Barks compartiendo el rol de Fantine con Katie Hall. El reparto se completa con nombres de la talla del actor británico Matt Lucas en el papel de Thénardier, Marina Prior y Helen Walsh como Madame Thénardier, Jac Yarrow como Marius, Beatrice Penny-Touré como Cosette, Shan Ako como Éponine y Christian Mark Gibbs como Enjolras.

LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT SPECTACULAR es una evolución del exitoso montaje LES MISÉRABLES THE STAGED CONCERT, con un diseño de producción escalado para grandes audiencias que incluye nuevas escenografías e iluminación. Mientras la producción estable de LES MISÉRABLES continúa su histórica andadura en el Sondheim Theatre de Londres, este formato de concierto monumental encara sus últimos meses con una altísima demanda de entradas. Tras su paso actual por Singapur y su regreso a Europa, el espectáculo pondrá el broche de oro a una gira sin precedentes en la historia del musical.

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