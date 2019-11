Gema Castaño en concierto en el Teatro Amaya

El próximo 29 de noviembre y durante una sola noche, la actriz y cantante Gema Castaño ofrecerá LAS CANCIONES DE MI VIDA, un concierto único en el que hará un repaso a las canciones más representativas de su extensa carrera.

LOS MISERABLES, LA MAJA DE GOYA, EL DILUVIO QUE VIENE, son solo algunas de las producciones en las que la legendaria actriz ha participado en nuestro país, pero su entrada en todos nuestros hogares fue gracias a POCAHONTAS de Disney, donde prestó su voz para las míticas canciones de Alan Menken.

"Son canciones que han marcado mi vida artística. En este concierto toco esos palos musicales que me apasionan, cómo son los musicales de Broadway, pero también música latina, boleros, música melódica y, por supuesto, temas de la factoría Disney, que no podían faltar", asegura la cantante, que explica cómo esta velada es, más que un concierto, un viaje muy personal: "Todo está todo llevado de la mano de anécdotas de mi vida, críticas y análisis de la situación actual del teatro musical, que es el mundo que me apasiona. Pero en un tono desenfadado, cercano. Y siempre interactuando con el público. También hay un artista invitado, Víctor Díaz, gran cantante y amigo mío que ha protagonizado muchos musicales".

Las entradas pueden conseguirse en las taquillas del Teatro Amaya o en este enlace.





Related Articles Shows View More Spain Stories