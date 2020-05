Gabriela García y Marta Ribera charlarán sobre Fosse en Entre Cafés

Mañana viernes 8 de mayo "slick your hair and wear your buckle shoes" porque en ENTRE CAFÉS hablaremos de Bob Fosse en una Edición Especial de nuestro programa de Instagram Live... ¡al son del jazz! Gracias a la colaboración con R.Evolución Latina, contaremos por un lado con Gabriela García, miembro de la compañía del musical CHICAGO en Viena, Las Vegas, Broadway, Düsseldorf y Mexico, además de integrante del Verdon/Fosse Legacy, y con Marta Ribera, que interpretó a Velma Kelly en la producción española de CHICAGO en Madrid, Barcelona y gira por nuestro país, además de ser Sally Bowles en CABARET.

El encuentro entre las dos artistas tendrá lugar a las 5pm hora de España, desde donde se conectará Marta, y 11am hora de Nueva York, desde donde se conectará Gabriela. Se podrá seguir a través de nuestra cuenta de Instagram aquí o a través del Zoom de R.Evolución Latina aquí. Una conversación sobre el estilo único del director y coreógrafo Bob Fosse que impregnó todos sus trabajos de una elegancia y carácter inigualables. ¡No te lo pierdas!

"Vive como si fueras a morir mañana, trabaja como si no necesitaras el dinero, baila como si nadie estuviera mirando," decía Bob Fosse. Famoso por sus composiciones escenográficas intencionadamente exageradas y su peculiar forma de disponer a los bailarines, las coreografías de Fosse destacaban técnicas estilísticas, como el cruce de tobillos, los golpes de cadera, el balanceo de los hombros y las posturas inclinadas. Aunque fuese un bailarín con limitaciones técnicas, lo cierto es que estas limitaciones dieron forma a su vocabulario y estilo personales. Estilo clave para musicales como SWEET CHARITY, DAMN YANKEES, PIPPIN, CABARET y sobre todo, el que une a nuestas invitadas, CHICAGO.





Related Articles Shows View More Spain Stories