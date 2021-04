GENIUS: ARETHA en exclusiva en Disney+ el viernes 4 de junio

GENIUS: ARETHA llegará en exclusiva a Disney+ el próximo viernes 4 de junio. Cynthia Erivo, ganadora de los premios Tony, Emmy y Grammy, conocida por HARRIET, EN BUSCA DE LA LIBERTAD o EL COLOR PÚRPURA será la encargada de meterse en la piel de la famosa cantante.

GENIUS, la aclamada serie de National Geographic cuenta las historias de los personajes más innovadores del mundo, exhibiendo sus logros, pero también mostrando sus inestables y complejas relaciones personales. La tercera temporada se centra en la estrella del gospel Aretha Franklin y su incomparable carrera, la influencia que ha tenido en el mundo de la música y la cultura mundial. La artista está considerada como la mejor cantante de los últimos 50 años, además de haber sido galardonada con innumerables premios. GENIUS: ARETHA es la primera y única serie autorizada sobre la vida de la Reina del Soul.

Aunque no sabía música, Franklin aprendió por sí misma a tocar el piano. Ya con 12 años comenzó a grabar canciones cantando en giras de gospel con su padre. A los 18 años firmó su primer contrato discográfico. En 1979 se asoció profesionalmente con Clive Davis, algo que duró 40 años y cuyo resultado fueron numerosos éxitos como la canción bestseller de su carrera, "I knew you were waiting (for me)", un dueto con George Michael. Aretha Franklin es una de las artistas musicales de mayor éxito de la historia, con más de 75 millones de discos vendidos.

El reparto incluye también a Courtney B. Vance, ganador de un Emmy, Malcolm Barrett, David Cross, Patrice Covington y Rebecca Naomi Jones. Completan el elenco Steven Norfleet, Pauletta Washinfton, Omar J. Dorsey, Marque Richardson, Kimberly Hébert Gregory y Shaian Jordan.

La serie constará de 8 episodios con numerosas grabaciones y canciones de éxito de Aretha Franklin, incluyendo las interpretaciones de la cantante de los temas "I Knew You Were Waiting For Me", "Freeway Love" y "Sisters Are Doin' It for Themselves". Además, esta tercera temporada contará con figuras conocidas que se cruzaron en la vida de la artista como Dinah Washington, King Curtis, Art Tatum, Angela Davis, Martin Luther King Jr o George Michael, entre otros.

La serie está producida por 20th Televisión e Imagine Entertainment, este último asociado con Warner Music Entertainment para esta tercera temporada. Cuenta además con Brian Grazer y Ron Howard, productores ejecutivos de Imagine. Además, Suzan-Lori Parks, ganadora de un Premio Tony es la showrunner, productora ejecutiva y guionista principal del formato. Anthony Hemingway, ganador de un Emmy, un Globo de Oro y un BAFTA TV es el productor ejecutivo y director.

Clive Davis, productor musical y Craig Kallman, presidente y CEO de Atlantic Records ejercen también de productores ejecutivos. Anna Culp, de Imagine, también es productora ejecutiva y Peter Afterman es productor. Entre los productores ejecutivos también se encuentran Ken Biller, Gigi Pritzker, Rachel Shane y Sam Sokolow.