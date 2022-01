¡Feliz cumpleaños, Dani Diges!

Hoy es el cumpleaños de Daniel Diges, que actualmente da vida a Charlie Price en KINKY BOOTS en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid junto a Tiago Barbosa y Angy Fernández, sólo hasta el 30 de enero.

Aunque se hizo popular en series de TV como NADA ES PARA SIEMPRE, su debut en Teatro Musical fue con HOY NO ME PUEDO LEVANTAR en 2005 como Mario y EN TU FIESTA ME COLÉ como Colate. En 2007 fue Galileo en WE WILL ROCK YOU y en 2008 protagonizó como Troy la gira y posterior producción estable en el Lope De Vega de Madrid de HIGH SCHOOL MUSICAL, junto a Macarena García.

Desde 2010 a 2019 formó parte de varias producciones de LOS MISERABLES en todo el mundo, primero como Enjolras en Madrid y posteriormente como Valjean de gira por España, Brasil y México.

En 2019 compartió con Gerónimo Rauch el papel de Rob J Cole en la segunda temporada de EL MÉDICO en el Nuevo Apolo de Madrid. De nuevo en 2020, después de la reapertura de los teatros tras el confinamiento, Diges volvió a trabajar con Ivan Macías en su nuevo musical ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES? y en 2021 se anunció que sería Charlie Price en KINKY BOOTS.

¡Desde BroadwayWorld deseamos a nuestro querido amigo que pase un gran día!