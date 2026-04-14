FOREVER TANGO aterriza en el Teatro Coliseum de Barcelona por una temporada limitada

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El Teatro Coliseum de Barcelona se prepara para recibir a partir del próximo 16 de abril FOREVER TANGO, la producción teatral latina más exitosa de la historia, que ha cautivado a más de diez millones de espectadores a nivel mundial. Creado y dirigido por el reconocido violonchelista Luis Bravo, este espectáculo recala en la ciudad condal en una temporada limitada de tan solo doce funciones que se extenderá hasta el 3 de mayo. La obra ofrece un recorrido artístico por el nacimiento del tango en la Argentina del siglo XIX, narrando cómo esta danza emergió de la soledad y la violencia de los inmigrantes europeos en los arrabales y burdeles de Buenos Aires hasta convertirse en una sofisticada locura nocturna que conquistó a la alta sociedad de París y, posteriormente, al resto del mundo.

La puesta en escena destaca por su imponente despliegue artístico, contando con catorce bailarines de talla mundial, un vocalista y una orquesta en vivo compuesta por once músicos, entre los que sobresalen cuatro bandoneones que aportan el sonido distintivo y melancólico del género. Bajo la premisa de Luis Bravo de que el tango es "un sentimiento que se baila", la propuesta articula una serie de coreografías que son el resultado de la colaboración íntima entre cada pareja y la dirección. El diseño de producción cuenta con un equipo de especialistas que incluye a Argemira Affonso en el vestuario, Roly Obregón en el sonido y Jean-Luc Don Vito en el maquillaje, logrando una atmósfera sensual donde cada gesto y movimiento de los intérpretes narra una historia de pasión y cultura.

El prestigio internacional de FOREVER TANGO viene avalado por una trayectoria excepcional que incluye múltiples temporadas en Broadway, donde debutó originalmente en 1997 en el teatro Walter Kerr, permaneciendo en cartel durante catorce meses consecutivos. Desde entonces, el montaje ha regresado a los escenarios neoyorquinos en cuatro ocasiones y ha sido galardonado con el premio Drama Desk al Mejor Musical y a la Mejor Coreografía, además de recibir nominaciones a los premios Tony. Aclamado por la crítica global y premiado por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco tras una histórica temporada de 92 semanas, este evento llega a Barcelona consolidado como una de las celebraciones más profundas y prestigiosas de la música y la danza argentina en el panorama teatral contemporáneo.

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