FLASHDANCE vuelve a Barcelona

El próximo 13 de septiembre y durante tan solo 3 semanas, el musical FLASHDANCE regresará al Teatre Tívoli de Barcelona durante una breve temporada de tres semanas antes de comenzar su estancia en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid en enero de 2020.

El regreso a Barcelona se debe al gran éxito de la primera temporada, que terminó el pasado día 21 de abril.

El elenco de FLASHDANCE EL MUSICAL está encabezado por Channel Terrero en el papel de Alex, Sam Gómez en el papel de Nick,Clara Alvarado en el papel de Gloria y David Ávila en el papel de Jimmy.

Completan el reparto Sergio Arce como Joe, Manuel Martínez como Andy, Cecilia López como Tess, Alexandra Masangkay como Kiki, Yolanda García como Sra Wilde, Olga Hueso como Hanna, Miguel Ramiro como CC y Nacho Vera como Harry. El cuerpo de baile lo componen Maria Reina, Jennifer Fernández, Raquel Caurín, Flor Anca, Javier Vachiano (que además es Dance Captain), Néstor Navarro y Víctor Ares.

FLASHDANCE adapta el icónico guion de Tom Hedley y Joe Eszterhas a los escenarios, y cuenta la historia de Alex, una joven de 18 años que lleva una doble vida como soldadora de día y bailarina de noche y sueña con entrar en la prestigiosa escuela Shipley Dance Academy para poder convertirse en profesional de la danza.

El equipo creativo está liderado por JC Storm, como adaptador y director, junto a Guillermo González (HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, WE WILL ROCK YOU) como director musical y Vicky Gómez (Operación Triunfo) como coreógrafa.

FLASHDANCE es la primera producción de Selladoor Spain, la división española de Selladoor Worldwide, responsable de musicales de éxito como JERSEY BOYS, FOOTLOOSE, AVENUE Q, FAME y además, recientemente, ha participado en la financiación del afamado musical MOULIN ROUGE. En 2019 estrenará varios musicales originales, como ROXETTE EL MUSICAL.

Las entradas para el regreso a Barcelona y el estreno en Madrid están disponibles en este enlace.





