El tráiler final de MICHAEL desvela nuevas imágenes del esperado biopic sobre el Rey del Pop

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La industria cinematográfica y los amantes de la música ya pueden disfrutar del tráiler final de MICHAEL, el biopic que narra la vida y el extraordinario legado de Michael Jackson. Dirigida por Antoine Fuqua, responsable de éxitos como TRAINING DAY, la película recorre el ascenso del artista desde sus inicios como el joven prodigio de los Jackson Five hasta su transformación en una estrella visionaria y el mayor icono de la música pop. El filme destaca por el debut en la gran pantalla de Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien asume el papel protagonista para capturar la esencia creativa y el afán de superación que definieron la carrera del Rey del Pop.

El proyecto cuenta con un equipo técnico y artístico de primer nivel, encabezado por el productor Graham King, artífice de BOHEMIAN RAPSODY, y el guionista nominado al Oscar John Logan. El reparto se completa con nombres de la talla de Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier, quienes dan vida a las figuras clave en el entorno personal y profesional de Jackson. La producción busca ofrecer una perspectiva inédita que equilibra la espectacularidad de sus actuaciones más emblemáticas con una mirada íntima a su vida fuera de los focos, contando además con la colaboración de John Branca y John McClain en la producción ejecutiva.

MICHAEL llegará a las salas de cine en España el próximo 22 de abril de 2026, posicionándose como uno de los eventos cinematográficos más esperados de la temporada. Con el lanzamiento de este último adelanto visual, disponible a través de los canales oficiales, se confirma la apuesta por un relato profundo que invita al público a conocer la historia de Jackson como nunca antes se había mostrado en la gran pantalla. La cinta promete ser un retrato exhaustivo de la ambición y el talento de un artista que redefinió los límites de la industria musical global.

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