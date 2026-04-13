El talento español conquista Washington: Eric González en el estreno mundial de AGUARDIENTE

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Desde las aulas de Barcelona hasta los escenarios de los Estados Unidos, la trayectoria de Eric González es un testimonio de ambición, formación rigurosa y la búsqueda incansable de un lugar en la industria del teatro musical. Tras una etapa de formación académica en instituciones de renombre mundial, este joven actor, cantante y bailarín se ha consolidado como una de las piezas clave del elenco original de AGUARDIENTE, el nuevo y ambicioso musical que se gesta bajo el amparo y la dirección de Luis Salgado en Washington D.C.

El camino de González hacia la competitiva escena estadounidense comenzó con un viaje familiar a Nueva York, una experiencia que transformó su visión del futuro y le impulsó a formarse en centros de referencia como el Broadway Dance Center. Esta determinación le llevó a ser becado por la prestigiosa AMDA (American Musical and Dramatic Academy), donde dividió su formación entre los campus de Los Ángeles y Nueva York. Durante dos años, el artista perfeccionó su técnica en las tres disciplinas del teatro musical.

La transición del entorno académico al profesional fue casi inmediata. Antes de su graduación surgió la audición para AGUARDIENTE. Tras superar rigurosas rondas de canto, danza y actuación, el equipo seleccionó al joven español para otorgarle un personaje principal. Este hito marcó el inicio de una colaboración estrecha con el equipo de dirección, compuesto por Salgado, Daniel, Valeria y Ralphie, quienes han creado un ambiente de trabajo que Gonzalez describe como una auténtica familia.

La labor de dirección en este montaje corre a cargo de Luis Salgado, una figura que González define como un referente esencial para la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Para el intérprete, trabajar bajo su mando es un honor, destacando no solo su papel como dinamizador de la cultura latina, sino su entrega emocional y vulnerabilidad durante el proceso creativo. Eric resalta cómo la pasión de Salgado impregna los ensayos, llevando al equipo a una conexión tan profunda con el mensaje de la obra que las lágrimas de emoción han sido una constante en sus sesiones de trabajo. Además de la dirección artística, el proceso se ha enriquecido con el uso de la Técnica Suzuki, un entrenamiento que ha permitido a los actores ir más allá de la coreografía para profundizar en el autoconocimiento corporal, todo ello en un entorno de bienestar y cuidado facilitado por el apoyo de Teatro GALA.

Uno de los aspectos más significativos para un actor es la oportunidad de originar un papel en un musical original. En este caso, Eric Gonzalez interpreta a Eve, un productor estadounidense con un estilo arrollador y una confianza extrema que choca con la visión artística de los protagonistas. Además, dentro de la metaficción del show, da vida a Z, una versión francesa de Eve con matices distintos. El impacto de González en las audiciones fue tal que el equipo creativo decidió escribir una nueva canción original inspirada específicamente en sus capacidades como cantante y bailarín, un privilegio que subraya su aportación al resultado final de la obra.

AGUARDIENTE narra la historia de dos artistas latinos que se debaten entre sus raíces y la persecución de sus sueños, abordando temas como el racismo, la complejidad de los visados y el dilema entre lo comercial y lo auténtico. La partitura es una amalgama de estilos que transita por ritmos afrocaribeños como la cumbia, la bomba y el currulao, entrelazándose con géneros como el R&B, el pop y el rock.

Para Eric, formar parte de esta producción es una forma de representar el talento de Barcelona y España en el extranjero y abrir camino a otros artistas españoles, demostrando que la disciplina y la pasión son las llaves para protagonizar historias en los escenarios más exigentes del mundo.

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