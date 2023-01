El musical LO TUYO Y LO MÍO regresa a Madrid

Hace ya 10 años que la historia de amor y desamor de esta pareja comenzó a contarse a ritmo de los éxitos pop desde los años 60 hasta nuestros días. LO TUYO Y LO MÍO es un musical íntegramente cantado, con 75 canciones en 75 minutos, que se puede volver a ver ahora en el Teatro Arlequín desde hoy 26 de enero hasta el 2 de marzo.

Canciones de Rocío Jurado, Raphael, Ana Belén, Sergio Dalma, Karina, Marisol, Mocedades, Mecano, Olé Olé, Presuntos, Alaska, Sabina, Chenoa, Shakira y alguna sorpresa más en este espectáculo para todos los públicos son el único diálogo de la pareja protagonista de este show.

El reparto ahora está integrado por Anabel García, Manuel Ramos e Ivan Herzog, tres de los actuales protagonistas del musical WE WILL ROCK YOU.

LO TUYO Y LO MÍO es una producción de ConUnCantoEnLosDientes, compañía de teatro integrada por Karen Gutiérrez y Manuel Ramos, que protagonizaron originalmente el musical. Su asociación comenzó a finales del año 2005, y la primera versión de este espectáculo se estrenó en Tarragona durante la primavera de 2006.

A finales de 2013 se representó en la Sala Àtic22 de Barcelona, y a comienzos de 2014, se hizo su primera presentación en la sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá. Desde entonces se ha convertido en una de esas pequeñas joyas del off que vuelve una y otra vez para conquistar el corazón del público.