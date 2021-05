El Rey del Pop regresará a los escenarios este año

Coincidiendo con el aniversario de la publicación del primer disco de Michael Jackson como solista, diversas compañías alrededor del mundo preparan su homenaje particular a esta figura icónica de la industria musical.

En este contexto, hoy, 18 de mayo, salen a la venta las entradas para Michael Jackson: THE MUSICAL en el Neil Simon Theatre. El preestreno será el 6 de Diciembre de este año, y el estreno el 1 de Febrero de 2022.

MJ es el electrificante musical de Broadway que acerca a la audiencia el proceso creativo de uno de los mayores bailarines de la historia. A través de 25 de los mayores hits de Michael Jackson, MJ quiere redescubrir the man in the mirror con una explosión de música, coreografía y teatralidad tan inolvidable como el mismo artista.

MJ cuenta con la estrella Ephraim Sykes, e incluye un libreto de la dos veces ganadora del Premio Pulitzer Lynn Nottage. El espectáculo está coreografiado por Christopher Wheeldon, ganador de un Premio Tony, y es una producción de The Michael Jackson Estate y Columbia Live Stage.

Un show que coexistirá con MJ: THE MUSICAL pero en el continente europeo será FOREVER: KING OF POP, el show que fue respaldado por la Jackson Family Foundation y que se estrenó en el Teatro Lope De Vega de Madrid en 2010. Después de una extensa gira internacional que lleva en marcha desde desde 2012, FOREVER: KING OF POP volverá a Europa este otoño. Éste, en concreto, no sólo nos lleva de viaje a través de su legado musical, sino que ahonda en la vida del artista y en el mensaje que intentó transmitir con su obra.

Otro espectáculo que también podremos ver es THRILLER: LIVE, el homenaje al cantante que también lleva una década arrasando en taquilla. Durante dos horas y media, el elenco baila al son de la música que Adrian Grant, amigo de Michael Jackson y de su familia, concibió para el show. THRILLER: LIVE actúa cada año en Londres y tiene su propia gira por el Reino Unido y por Europa.

En España se estrenará MICHAEL'S LEGACY este 16 de junio, en el Teatro Calderón de Madrid, con Ximo Jackson y la compañía Jackson Dance Company. Éste será el primer homenaje a Michael Jackson que partirá del concepto de espectáculo que tenía el rey del pop en sus giras, con voces y música en directo.

Para más información sobre Michael Jackson: THE MUSICAL, pincha aquí.

Para más información sobre FOREVER: THE KING OF POP, pincha aquí.

Para más información sobre THRILLER: LIVE, pincha aquí.

Para más información sobre MICHAEL'S LEGACY, pincha aquí.