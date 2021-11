EL GUARDAESPALDAS por fin se estrena en Barcelona

Esta tarde ha tenido lugar la rueda de prensa de EL GUARDAESPALDAS en el Teatre Coliseum de Barcelona, que comienza funciones este fin de semana y tendrá su estreno oficial el próximo 9 de diciembre en el mismo espacio. El acto, que ha sido presentado por el director Federico Bellone, ha contado con la presencia del elenco de la obra y de sus productores.

"Estamos muy contentos de que dos personas como Mireia Mambo y Octavi Pujades sean nuestros protagonistas", ha declarado Bellone. "Aunque fue muy difícil tomar una decisión, y vimos a muchos candidatos, nos enamoramos de Mireia en cuanto la vimos hacer HAIRSPRAY en Londres. Ahí pensamos que sería la persona ideal para interpretar el papel de Rachel".

"Algo parecido nos pasó con Octavi Pujades", ha añadido, "en cuanto el anterior protagonista de GHOST, Roger Berruezo, nos lo presentó. Por ello estamos muy orgullosos de tener el elenco que tenemos, y de presentar este musical tan y tan cercano a la película".

Para Mireia Mambo "es, sin duda, todo un honor poder participar de este proyecto, y contribuir así a retratar la mujer que fue Withney Houston, en el mundo de la música".

Después del evento, el elenco ha interpretado algunos de sus números más icónicos y, en breve, los podréis encontrar en nuestro canal de YouTube.

En EL GUARDAESPALDAS, el ex agente del Servicio Secreto Frank Farmer es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Aunque cada uno sabe lo que esperar del otro, ambos temen encontrar el amor.

El musical está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de este tema, que no te puedes perder, tendremos tiempo para escuchar muchos otros de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y también para disfrutar de grandes éxitos de la diva del pop, como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

Por primera vez en Barcelona, el espectáculo llega bajo la dirección de Federico Bellone (MARY POPPINS, GHOST -que actualmente se puede ver en el Teatro EDP Gran Vía-), y la producción de LETSGO, promotora de espectáculos de gran proyección internacional como la saga THE HOLE o KINKY BOOTS, también en cartel en el Espacio Ibercaja Delicias.

Para más información, haz click aquí.