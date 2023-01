Daniel Diges ofrecerá un Concierto Sinfónico en el Teatro Monumental

El próximo viernes 17 de febrero a las 22h Daniel Diges repasará las mejores canciones del Teatro y del Cine Musical sobre el escenario del Teatro Monumental de Madrid. Junto a él la Banda Sinfonica del Liceo de Moguer, con Iván Macías a la cabeza dirigiendo. El recital será grabado por Televisión Española, dentro del ciclo las Noches del Monumental.

"Haré un recorrido por grandes canciones, contaré mi experiencia en Mexico, y también invitaré en varias canciones a los niños de Marand," nos cuenta Daniel Diges, que revela que el repertorio incluirá desde LOS MISERABLES a CATS.

El artista madrileño es una de las estrellas más populares del Teatro Musical y también TV. En su carrera en el género destacan títulos como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EL MÉDICO, LOS MISERABLES, WE WILL ROCK YOU, KINKY BOOTS, además de grandes espectáculos como CINEMAN SHOW y TICK, TICK...BOOM! que se pueden ver actualmente en La Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.