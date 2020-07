DIRTY DANCING vuelve a los escenarios

El próximo 1 de septiembre vuelve a los escenarios la gira de DIRTY DANCING.

El Teatro Olympia de València será el encargado de revivir esta gira, que acogerá el musical hasta el día 6 de septiembreantes de embarcarse hacia Cartagena, donde estará del 10 al 13 de diciembre. Las dos siguientes paradas programadas serán en Bilbao del 25 de diciembre al 24 de enero y Murcia del 28 al 31 de enero.

Esta nueva producción estará protagonizada por Sara Ávila, María Gago y Fanny Corral (Baby) y Dani Tatay, Carlos Ugarriza y Angel Lara (Johnny Castle). El reparto lo completan: Fanny Corral, Laura Caurín y Alba Feliu (Penny Johnson); Paco Morales, Edu Llorens y Ángel Lara (Jake Houseman); Lucía Torres, Alba Feliu y Maru Limeres (Marjorie Houseman); Lilian Cavale, María Gago y Laura Caurín (Lisa Houseman), Javier Ramos, Ricardo Saiz y Jorge Galaz (Billy Kostecki); Karina Soro, María Gago y Lilian Cavalle (Elisabeth); Álvaro Blázquez, Paco Morales y Edu Llorens (Max Kellerman); Jorge Galaz, Ricardo Saiz y Sergir Pedrós (Neil Kellerman), Pedro Ekong, Paco Morales y Ricardo Saiz (Tito Suárez); Enrique Cazorla, Paco Morales y Edu Llorens (Mr Shumacher); y Carlos Ugarriza, Ángel Lara y Sergi Pedrós (Robbie). Como swings, el espectáculo cuenta con Sergi Pedros, Laura Caurín, Eduardo Llorens (dance captain) y Aroa Garez.

La autora de la célebre película de los '80, Eleanor Bergstein, ha sido la encargada de adaptarla al teatro. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine, siendo galardonada con diversos premios entre los que destaca el Óscar a la Mejor Canción Original por (I've Had) The Time of My Life. Su puesta en escena en el teatro, mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora incluso añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.

En el verano de 1963, la vida de la joven Frances "Baby" Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel, situado en las Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile, tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el mejor verano de sus vidas.

Para más información y entradas puedes visitar su página web.

