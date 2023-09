COMICUS INTERRUPTUS se estrena en Madrid

Dirigido por Javier Amaro (We Will Rock You, The Rhythm Of The Night) y con la dirección musical de Julio Vaquero (We Love Queen, Blancanieves), el espectáculo une la comedia más pura y desenfadada con divertidas escenas al estilo teatral, reflexionando a través del humor sobre las redes sociales, la infancia o lo complicado que puede llegar a ser adaptarse a los nuevos tiempos.

Con una amplia trayectoria en la cartelera teatral madrileña y tras ganar el Premio BroadWorld Spain al mejor musical de pequeño formato por Con la boca abierta, Dimensión Vocal se une a Joseba Pérez para traer una propuesta donde el público también es protagonista, con intervenciones improvisadas e incluso entrevistas al estilo late show.

Puedes encontrar más información sobre el espectáculo en su página web.