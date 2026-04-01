CASTING CALL: Opera Nova convoca audiciones en Madrid para el estreno de JUANA EL MUSICAL

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La productora Opera Nova Producciones ha iniciado oficialmente el proceso de selección de intérpretes para su próximo gran proyecto escénico, JUANA EL MUSICAL. Esta nueva producción, que cuenta con un libreto firmado por Paula Guida y música original de Jorge Ahijado, tiene previsto su estreno para el mes de octubre de 2026, estableciendo un periodo de ensayos previo que se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre del mismo año en la capital española. La convocatoria busca perfiles muy específicos con una sólida base actoral y vocal para cubrir los roles principales de la obra.

Los artistas interesados en formar parte de JUANA EL MUSICAL tienen de plazo hasta el próximo 14 de abril para formalizar su inscripción. El proceso de recepción de candidaturas se realizará exclusivamente a través del correo electrónico casting@operanova.es, indicando en el asunto "Casting JUANA EL MUSICAL" seguido del perfil correspondiente. Los aspirantes deben adjuntar su currículum artístico actualizado y un enlace a un vídeo reciente en el que se les pueda ver interpretando y cantando en escena para la valoración del equipo creativo.

A continuación, detallamos los perfiles buscados para los personajes de la obra:

ISABEL, Edad: 50 - 55 años

Se busca a una actriz-cantante con registro de mezzosoprano para interpretar a Isabel, un personaje con una edad aparente de entre 50 y 55 años que requiere una personalidad maternal a la par que enérgica y sensible.

FELIPE, Edad: 25 - 35 años

Se convoca a actores con registro de barítono para el papel de Felipe, con una apariencia entre los 25 y 35 años, complexión delgada o atlética y facciones viriles; para este rol se valorará preferiblemente la formación en baile, dado el carácter vanidoso y espontáneo del personaje.

CARLOS, Edad: 20 - 30 años

Se requiere un tenor para dar vida a Carlos, un joven de entre 20 y 30 años, de complexión delgada y rostro singular, que deberá encarnar matices tímidos, conciliadores y altivos.

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