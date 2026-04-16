CASI SIEMPRE ES NAVIDAD A VECES llega a los Teatros Luchana

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La cartelera madrileña suma una nueva propuesta con CASI SIEMPRE ES NAVIDAD A VECES, comedia musical escrita y dirigida por Javier Lorenzo que se estrenará el próximo 2 de mayo en los Teatros Luchana, donde permanecerá en programación durante los fines de semana de mayo y junio.

El punto de partida del espectáculo resulta, en sí mismo, una declaración de intenciones: una historia navideña en pleno mes de mayo. Más allá del juego temporal, la obra plantea una reflexión, desde el humor y el absurdo, sobre la persistencia de ciertas ideas asociadas a la infancia, la ilusión o la necesidad de creer en algo, incluso cuando la realidad parece contradecirlo.

La trama se articula en torno a dos personajes, Tomás y Fran, cuyas posiciones frente a ese imaginario navideño funcionan como motor del conflicto. Mientras uno defiende una mirada desencantada, el otro permanece anclado a una forma de optimismo que el primero considera ingenua. A partir de ese contraste, la pieza introduce una pregunta que atraviesa el relato: qué queda de aquellas certezas que acompañan la infancia cuando se trasladan a la vida adulta.

El montaje, con música en directo, se apoya en un reparto reducido formado por Óscar Lara, Jaime Bayo, Carlos Báez y Teresa Pejenaute, quien además asume la interpretación musical al piano. La dirección musical corre a cargo de Guillermo González, mientras que el vestuario está firmado por Asun Regojo.

En el apartado musical, la partitura y las letras están compuestas por Nico Sans y el propio Javier Lorenzo, que continúa así una línea de trabajo centrada en el cruce entre comedia y formato musical, como ya hiciera en títulos anteriores.

CASI SIEMPRE ES NAVIDAD A VECES se presenta, en este contexto, como una propuesta de pequeño formato que apuesta por el humor como herramienta para abordar cuestiones reconocibles, situándose en un terreno intermedio entre la comedia ligera y una reflexión más ácida sobre la madurez, las expectativas y la necesidad (o no) de mantener ciertos relatos personales.

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