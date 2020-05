BroadwayWorld Spain y R.Evolución Latina unen fuerzas en una Edición Especial de ENTRE CAFES

A partir de la semana que viene Entre Cafés contará con varias ediciones especiales los dias 4, 8, 11 y 15 de mayo, con la participación de R.Evolución Latina, liderada por el actor, director y productor Luis Salgado (IN THE HEIGHTS, ON YOUR FEET), en las que participarán artistas de Broadway y charlaremos sobre temas muy cercanos a la comunidad latina.

Para empezar, el lunes 4 de mayo a las 5pm (hora España)/11am (hora NY) en nuestro Instagram Live! y también a través de la web oficial y zoom de R.Evolución Latina, Luis Salgado charlará con nosotros sobre la labor de esta organización.

El miércoles 6 de mayo, en nuestro espacio habitual a las 5pm (hora España), Pepe Nufrio (EVITA, JESUS CHRIST SUPERSTAR, INTO THE WOODS) y Mireia Mambo (RAGTIME, SISTER ACT, CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY) charlarán sobre el Broadway Desconocido, musicales que no han llegado todavía a nuestro país y que son auténticas joyas.

Por último, el viernes 8 de mayo a las 5pm (hora España), la bailarina y coreógrafa Gabriela García, que ha formado parte del cast de CHICAGO en Broadway durante más de 10 años, hablará en directo con Marta Ribera, que dio vida a Velma Kelly en el musical en España y también fue Sally Bowles en CABARET, acerca de Bob Fosse, su indiscutible estilo y su aportación al género.

Además el lunes 4 y el viernes 8 de mayo a las 10pm (hora España)/4pm (hora NY) en el zoom de R.Evolucion Latina os esperamos con el programa 'DE COPAS' para hablar de los musicales que más han influido en el panorama de Broadway actualmente. ¡Entra y regístrate!

Desde el pasado miércoles 15 de abril, en BroadwayWorld Spain os invitamos a un café en este nuevo espacio, 'Entre Cafés', a través de Instagram Live! para hablar de nuestros temas musicales favoritos, sus autores y las historias detrás de esas canciones. Cada semana tendremos nuevos invitados: actores, directores, coreógrafos. ¡Todxs son bienvenidxs a esta charla para los amantes de los musicales!

Aquí puedes ver nuestros anteriores capítulos dedicados a Alan Menken, Andrew Lloyd Webber y Stephen Sondheim.

R.Evolución Latina es una organización que activa el crecimiento humano individual y colectivo a través de experiencias artísticas para la transformación y el cambio social. Una Revolución de Evolución causando impacto a través de las artes." Los programas más celebrados de RL incluyen la Beyond Workshop Series, un programa educativo para artistas adultos profesionales y emergentes, y el Programa de Artes D2GB Dare to Go Beyond para niños de la ciudad de Nueva York. El programa integra teatro, danza y música. Para obtener información sobre todos los programas educativos, eventos, producciones puede visitar www.REvolucionLatina.org





