Broadway y West End aterrizan en Chamartín: Así es POPSTARS, la nueva apuesta de beon. Entertainment

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Madrid continúa consolidándose como la capital del teatro musical en español y el próximo mes de mayo sumará una nueva parada obligatoria para los amantes del género. Dario Regattieri, a través de su productora beon. Entertainment, impulsa en la capital POPSTARS, un innovador espacio inspirado en el brillo de Broadway y el West End londinense. Este nuevo concepto de ocio para toda la familia fusiona la mejor gastronomía con música en vivo en una experiencia totalmente inmersiva diseñada para disfrutar con los cinco sentidos.

Ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez, 26, en pleno distrito de Chamartín, el restaurante ocupa el antiguo local de Bunji y cuenta con una capacidad para 300 personas. El diseño del espacio, distribuido en dos alturas y con una gran pasarela central, está pensado para facilitar la interacción con el público y ofrecer sorpresas inesperadas durante la velada, combinando la restauración con un espectáculo en vivo constante.

La gran novedad de POPSTARS radica en su servicio de sala, ya que los camareros no solo se encargarán de servir los platos más icónicos de la cocina americana, sino que también formarán parte activa de la puesta en escena. Estos profesionales, que son cantantes profesionales o en formación, interpretarán en directo los grandes éxitos de los musicales más emblemáticos de Broadway, Londres y la Gran Vía madrileña, además de éxitos contemporáneos. Para completar la experiencia, la carta estará totalmente tematizada con platos que rinden homenaje a los títulos más destacados de la historia del teatro musical a lo largo de las décadas.

La programación principal se desarrollará de viernes a domingo con su formato de cenas con música en directo, incluyendo noches especiales dedicadas a estilos variados como "La noche de los 80", un "Especial Divas", conciertos tributo o incluso noches temáticas de Eurovisión. Por su parte, de lunes a jueves, el local estará disponible para la celebración de eventos corporativos, encuentros privados y presentaciones de marca.

Este proyecto aspira además a ser una plataforma estratégica de visibilidad para el talento emergente, funcionando como un punto de encuentro para actores y cantantes donde convivan la creatividad y las nuevas formas de disfrutar de la noche madrileña. Aquellos que deseen vivir esta experiencia única pueden inscribirse ya en la waiting list de popstarsmadrid.es para participar en el sorteo de cenas gratuitas y ser los primeros en conocer este destino imprescindible.

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