Best Of Cole Porter - Artist's Choice

Hoy hubiera sido el cumpleaños de Cole Porter, autor de canciones para musicales como ANYTHING GOES o SOMETHING FOR THE BOYS. Para celebrar el aniversario del famoso compositor y letrista estadounidense, hemos preguntado a 5 artistas de teatro musical sobre su canción favorita de Porter.

JULIA MÖLLER - SO IN LOVE

"Yo soy una forofa de Cole Porter, es muy difícil escoger una canción, me gustan mucho todas, por muy diversas razones. Me gusta mucho el juego de palabras que tiene en sus canciones, pero bueno, voy a escoger una que la he cantado mucho que se llama So in love y es del musical KISS ME KATE y me gusta pues porque el musical va de una expareja que trabajan juntos y entonces se llevan a matar, pero realmente en esta canción ella confiesa que está enamorada de él."

GERÓNIMO RAUCH - NIGHT AND DAY

"Yo no era muy de escuchar la música de Cole Porter de joven, era más del rock, heavy metal y cuando me puse a estudiar en Berckley, que estudié un año nada más, una de las canciones del repertorio del American Song Book era Night and Day y la verdad es que me gustaba mucho. Lamento no haber terminado la carrera, pero la vida y el trabajo me exigió irme por otros lados."

Laura Enrech - EASY LIVING

"Me encanta Easy living porque cuando me gradué de Circle in the square hicimos WAITING FOR LEFTY de Clifford Odets y era una versión libre en la que había esas canciones de la época, hacíamos Easy Living y me parece esa cosa que tiene Cole Porter que a veces parece muy naíf peor en realidad lo simple de las palabras que dicen dan en el clavo y creo que como Cole Porter retrata el amor es muy bonito precisamente por eso, porque es fino pero a la vez es muy simple y sin artificios."

DIEGO RODRÍGUEZ - LOVE FOR SALE

"Me voy a decantar por Love for sale. Yo descubrí a Cole Porter cuando se estrenó la película DE-LOVELY, que yo era adolescente y aluciné con la inteligencia de sus letras, con como mezclaba la sexualidad con la metáfora... Creo que es un gran compositor de música, pero sobre todo, para mí, es un gran letrista y las letras de Cole Porter me han enamorado. Su inteligencia, su rapidez, su acidez, su ironía y su manera de mezclar lo sexual con lo sensal con algo muy natural me cautivó de adolescente y me sigue cautivando. Me parece una figura fascinante, fundamental del teatro musical en tanto en cuanto supo llegar a toda la población en una época de gran depresión con estas m´sica tan efervescentes y esta música tan efervescente. Yo soy fan."

Patricia Paisal - LET'S DO IT

"Para mí, esta canción me parece que invita totalmente a relacionarse en todos los niveles del amor, a salir. La encuentro súper primaveral en cuanto a las relaciones que va haciendo en la letra, de si lo hacen los alemanes, si lo hacen las mariquitas, si lo hacen los italianos... Es como una invitación perfecta y super bien jugada tanto a nivel de la música como de la letra para invitar a hacer el amor y me parece super bonita, aparte que me transmite como ganas de bailar y de felicidad todo el tiempo. Invita en todos los niveles al amor."