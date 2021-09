BWW TV: Hablamos con el equipo de COME FROM AWAY

El viernes 10 de septiembre APPLE TV PLUS estrena el premiado musical COME FROM AWAY: BIENVENIDOS A GANDER grabado en directo en Broadway.

Hemos hablado con su director, Christopher Ashley, con los autores del show y con parte de su elenco sobre la emoción de volver a subirse a las tablas y sobre esta increíble historia de generosidad y comunidad en época de crisis.

COME FROM AWAY cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "extranjeros" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.



Esta grabación en directo del musical fue filmada en el Teatro Gerald Schoenfeld de Nueva York (donde se representa la producción de Broadway) el pasado mes de mayo, para un público que incluía a supervivientes del 11-S y trabajadores de primera línea.