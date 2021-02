BWW SPECIAL: Felicidades Lea Salonga

Un 22 de febrero de 1971 nacía en Manila la actriz y cantante Lea Salonga y para celebrarlo hacemos un repaso por sus mejores momentos sobre los escenarios.

Desde muy pequeña Salonga estuvo vinculada al teatro musical, haciendo su debut sobre las tablas a la edad de 7 años en THE KING AND I, en 1980 interpretaba a Annie en el musical homónimo y participaría en producciones como FIDDLER ON THE ROOF o THE SOUND OF MUSIC.

En 1989 sería escogida para iniciar el papel de Kim en MISS SAIGON en Londres que le valdría el Laurence Oliver Award a la Mejor Interpretación en un musical. Dos años más tarde, MISS SAIGON se estrenaba en Broadway con ella, de nuevo, en el papel principal. En esta ocasión su interpretación sería reconocida con los premios Drama Desk, Outer Critic y Theatre World, además de con un premio Tony, convirtiéndose en la primera mujer asiática en obtener este galardón.

En 1992, Salonga colaboraría con Disney en la producción animada de ALADDÍN, donde pondría la voz a la princesa Jasmine en las partes cantadas de la película. "A Whole New World", que interpretaría en la gala de los Oscars junto a Brad Kane, obtendría el premio a Mejor Canción Original, además del Globo de Oro en la misma categoría.

En 1993, de vuelta en Broadway, Salonga interpretaba a Eponine en LOS MISERABLES, el cuál retomaría en 1995 en el Royal Albert Hall como parte del la producción especial LES MISERABLES: THE DREAM CAST IN CONCERT.

En 1998, Salonga volvía a poner la voz a una princesa Disney, en esta ocasión a Mulan y lo haría de nuevo para la segunda parte de la película, MULAN II.

Tras el cierre de MISS SAIGON en Broadway en 2001, protagonizaría la producción reinterpretada de FLOWER DRUM SONG interpretando a Mei-Li junto a Jose Llana. El cast recording del musical sería nominado al Grammy a Mejor Disco de un Musical en 2004.

En 2008, Salonga interpretaría de nuevo a una princesa, esta vez sobre las tablas, en la producción filipina de CINDERELLA de Rodgers y Hammerstein y en 2011 sería reconocida como una Leyenda Disney.

En 2014 Salonga actuaba junto a Il Divo en el Barclays Center de Madrid como parte del tour internacional del famoso cuarteto.

Salonga regresaba a Broadway en 2017 como parte del elenco del revival de ONCE ON THIS ISLAND en el que interpretó a la diosa Erzuli hasta el cierre de la producción en 2018.