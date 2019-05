BWW Interviews: Ruth Iniesta nos habla sobre sus futuros trabajos en Opera

La soprano acaba de triunfar en el Real con FALSTAFF y tiene por delante un año muy completo. Ruth cuenta con una carrera cada vez más solida en la lírica, tras un primer capítulo dedicado al Teatro Musical donde participó en títulos como WE WILL ROCK, TE QUIERO ERES ERES PERFECTO YA TE CAMBIARÉ o LOS MISERABLES.

Actualmente se encuentra en Melbourne, debutando como Corinna en IL VIAGGIO A REIMS, y sobre todos estos detalles nos habla en esta entrevista.

BroadwayWorld: Esta ha sido la segunda vez que interpretas FALSTAFF, en el papel de Nanetta. ¿Que es lo que más disfrutas de este rol?

Ruth Iniesta: Lo que más, los números de conjunto, cuando estamos haciendo realmente un trabajo coral, porque lo hemos trabajado muy al detalle, buscando el equilibrio entre todos, a pesar de que estamos alejados en escena.

En realidad todo FALSTAFF tiene una partitura que me encanta, el aria del final es lo que más me tensa porque es en el punto en el que estás más "desnuda", pero toda la música es espectacular.

BWW: Viniendo del teatro musical, ¿esto te ha ayudado o te ha supuesto una traba en la lírica?

RI: Pues sin que ellos lo supieran, me ha ayudado, porque siempre han reseñado que yo en escena tenía mucha soltura, muchas tablas, iniciativa y control corporal, y eso me lo ha dado el teatro musical. Además estudié teatro, lo cual me da puntos extra.

Al principio en España me pedían que lo ocultase, pero fuera es incluso una cosa que ven a favor. Hasta en nuestro país creo que ya se ve bien, pero al principio se veía como que venía "del moderno". Ahora las tornas están cambiando y se ve como algo que aporta.

BWW: En este género no sólo has destacado en Opera sino también en Zarzuela. ¿En cual te encuentras más cómoda?

RI: La Zarzuela siempre me ha venido muy natural, la forma de cantarlo, el fraseo, etc Al estar en Español y al ser más cercano al musical, por eso me he sentido muy muy cómoda, y siempre que pueda volveré, porque es como volver a casa. Pero estoy cómoda en ambas.

BWW: En cualquier caso, saltar del musical a este género fue un gran esfuerzo. ¿Que es lo que te llevo a dar este paso?

RI: Por una parte, el panorama laboral. No sé cómo está ahora, porque estoy bastante desconectada, pero a mi me dieron bastantes portazos en la cara, porque o era "o muy bajita, o no era guapa, o tenía mucho pecho, o era muy gorda." Nunca fue por temas vocales. De hecho me decían que no me veían de coro, pero que tampoco daba el perfil. Acabé harta.

Por otro lado, empecé a descubrir otro repertorio y unas herramientas que tenía con mi voz que no estaba utilizando, así que sentí mucha curiosidad.

BWW: ¿Te plantearías regresar al Teatro Musical?

RI: A veces lo echo de menos, porque es un estilo de música que ahora no estoy haciendo y llena otra parte de mi, me hace falta, pero si regresase me encantaría hacer un período corto.

Ahora mismo, tengo una agenda cerrada a dos años vista prácticamente, y no me lo puedo permitir afortunada y desafortunadamente. Tampoco creo que llevase bien una temporada completa ahora mismo.

Sería divertido hacer una colaboración puntual y volver a este género.

BWW: Tienes por delante dos Carmen, una Traviata y un Rigoletto. ¿Que título o producción te hace especial ilusión?

RI: Obviamente, lo primero TRAVIATA, porque es un debut y es un papel que me llevan pidiendo desde hace unos tres o cuatro años, porque mi voz es de soprano lírico-ligera, y bastante grande, enseguida que me escuchan el centro (que es lo que he entrenado en Teatro Musical), me piden este tipo de papeles. Ahora ya me siento preparada para hacer de Violetta, así que tengo muchas ganas y a la vez mucho miedo (risas), porque es un papel muy emblemático, así que estoy estudiando a tope.

Pero por ejemplo volver a Rigoletto, que ya lo he hecho en dos ciudades, me encanta porque es el primer papel entero que me aprendí de Opera. Verdi en general ya sabes que me encanta.

¡Espero hacerlos todos bien!

Ruth Iniesta como Gilda en RIGOLETTO de Verdi en Teatro Massimo de Palermo

BWW: Muchas gracias y mucha mierda con todas estas grandes producciones que tienes por delante.

RI: A vosotros.





