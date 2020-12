BWW Interviews: Carlos Hipólito habla de su trabajo en MACBETH

La semana pasada el Teatro María Guerrero acogió el estreno oficial de la nueva producción del CDN de MACBETH, protagonizada por el imparable Carlos Hipólito. El montaje, ideado por el recientemente fallecido Gerardo Vera, con versión de José Luis Collado y dirigido por Alfredo Sanzol, puede verse desde el 27 de noviembre hasta el 17 de enero de 2021.

Hemos hablado con Hipólito sobre esta producción, sobre EXPLOTA EXPLOTA, y futuros proyectos de Teatro Musical.

Juanjo González: Lo primero de todo, enhorabuena, porque incluso con la situación actual, no has parado últimamente.

Carlos Hipólito: Bueno, solamente los siete meses que hemos parado todos pero la verdad que he tenido mucha suerte porque las cosas han podido encauzarse para que después del estado de alarma se retomasen. Nos quedamos con las ganas de la reposición de COPENHAGUE en el Infanta Isabel, es una pena que no pudiéramos despedirnos de esta obra.

Juanjo González: Si, ha habido muchas compañías que no han podido hacer la última función de su show este año, como ANASTASIA, o BILLY ELLIOT.

Carlos Hipólito: Exacto, eso es una cosa que mucha gente no entiende. Para los que trabajamos en esto es doloroso, es como decir adiós a una familia sin haberte despedido.

Juanjo González: Efectivamente. Ahora, una nueva familia que acaba de formarse es la de MACBETH en el Maria Guerrero. Lo primero que hay que hablar en esta producción es tanto del título como de Gerardo Vera. En la carta que dejó escrita se refiere a ti como "cómplice de tantos años y motor decisivo y alentador de este espectáculo." Cuéntanos acerca de esta cita.

Carlos Hipólito: Gerardo y yo nos conocemos desde hace montones de años. Yo trabajé en su primera película, UNA MUJER BAJO LA LLUVIA, somos amigos de toda la vida. En teatro coincidimos por primera vez en EL CRÉDITO, en el año 2013, y ya en esa época comenzó a hablarme de su MACBETH. Como EL CREDITO fue un éxito tan grande, el proyecto se quedó en un segundo plano, y a lo largo de los años se fue enfriando, pero me seguía hablando del tema.

Hace un año y medio o dos me dijo que teníamos que ponernos manos a la obra, habló con Sanzol para hacerlo en el CDN, y como le pareció bien, nos comprometimos a empezar a ensayar el pasado mes de septiembre. Tres semanas antes de los ensayos falleció por el COVID, de manera fulminante. Fue muy impactante porque se estaba cuidando muchísimo, me llamaba mucho para contarme todo lo que se le iba ocurriendo, me mandaba bocetos, comentarios, notas... Dejó mucho material sobre lo que quería hacer, y la escenografía, de hecho, ya se estaba construyendo.

Después del estado de shock en que nos quedamos todos, yo pensé que el espectáculo se cancelaría pero la verdad es que Sanzol, que es una especie de hijo artístico de Gerardo, que le había dado mucho apoyado mucho tanto a Juan Mayorga como a él en su época como director del CDN, pensó que era una pena cancelarlo y quería mantener la idea que Gerardo tenía. De manera que, con una enorme generosidad, se puso al frente del espectáculo, con todo el equipo que Gerardo había dejado, todo el reparto, todo el equipo artístico.

El día del estreno fue muy emocionante porque en la escenografía de Alejandro Andújar se proyectan durante la obra unos videos que ha diseñado Alvaro Luna, y al final de la noche del estreno se proyectó una imagen de Gerardo. Todos le aplaudimos y de alguna manera estaba ahí con nosotros. Fue un homenaje muy bonito.

Y es curioso porque aunque MACBETH es muy oscuro, el equipo que se ha formado alrededor para este proyecto está lleno de luz. Al servicio de la sombra que es Macbeth, pero han sido unos ensayos muy enriquecedores para todos.

Estoy absolutamente feliz con este equipo porque desde Sanzol hasta el último colaborador del equipo artístico, los técnicos, la compañía,... somos todos una piña y estamos todos felices. Me siento muy bien acompañado, es un placer hacer cada día esta función.

Juanjo González: ¿Cómo ha sido meterse en un protagonista tan icónico? Yo ya sé que cuando coges un papel te empleas a fondo. Ahora mismo me comentabas que estás a punto de irte a clases de esgrima precisamente por esta obra.

Carlos Hipólito: Está siendo apasionante. Yo ya hice varios personajes de Teatro Clásico, hice varios Shakespeare, personajes del Siglo de Oro, cuando estuve en la Compañía Nacional y en el CDN hace años, pero hacía mucho tiempo que no hacía un personaje de este calibre. Son roles que tienen una exigencia física y emocional enorme, un trabajo añadido con un texto en una prosa poética que no es la manera común de hablar ahora mismo. Volver a recuperar ese espíritu, y esa necesidad de poner el instrumento en marcha para abarcar un personaje tan inmenso como este Macbeth, para mí ha sido una inyección de fuerza, de vitalidad y mucha ilusión. Aunque sea un esfuerzo físico brutal, y ya voy cumpliendo años, por suerte el cuerpo me sigue respondiendo (risas). Está siendo una maravilla.

Juanjo González: Además, trabajas con Mapi Sagaseta, tu mujer, en este MACBETH, y con ella tienes aparte el proyecto de RITA, que estrenaste en el Palacio de Avilés.

Carlos Hipólito: Si, Mapi hace dos personajes preciosos. Solo hay dos mujeres en el reparto: Marta Poveda, que hace de Lady Macbeth, y Mapi, que hace la Mujer Oscura, que son las tres brujas condensadas en una, y Lady McDuff. Estamos muy felices de estar juntos, imagínate. En cuanto terminemos MACBETH el 17 de enero, estrenamos RITA en el Fernán Gómez el dia 20 de enero. Ya la estrenamos el verano pasado fuera de Madrid y la hemos dejado dormida para hacer MACBETH.

Estamos muy contentos de trabajar juntos porque nos entendemos muy bien, es un placer. Y además ahora en esta obra tenemos varias escenas juntos. ¡Pero su personaje da mucho miedo! No es mi Mapi... ¡Ya lo verás! (risas)

Juanjo González: Y antes de este MACBETH este año te hemos podido ver en EXPLOTA, EXPLOTA en cine. ¡No dejas los musicales!

Carlos Hipólito: Eso fue tan divertido... Me llamaron para participar y por supuesto me apunté. Era realmente como un cameo, solo hago un número musical pero me pareció lo más tenerme que disfrazar de estrella musical de los 70, con ese pelucón. Además lo hice con Natalia, con la que hemos compartido tanto tiempo en BILLY. Fue muy divertido, grabamos la canción en estudio, quedó muy chula, y luego hicimos las coreografías que Toni Espinosa nos marcó. Ahí estamos haciendo este número tan gracioso.

Ya sabes que para mí los musicales son un terreno absolutamente sagrado y en la medida que pueda seguiré haciéndolos. Hay un proyecto para el futuro muy bonito, que se ha tenido que posponer por la pandemia, aunque originalmente se iba a hacer para el 2021. Se trata de una la producción de Focus de BIG FISH, que estrenarán después de GOLFUS DE ROMA.

Quieren que esta producción sea como la de Broadway de 2013, en la que el mismo actor interpreta al padre de joven y de mayor.

Juanjo González: Si, la producción original que protagonizó Norbert Leo Butz.

Carlos Hipólito: Si, es maravilloso. El proyecto se plantearía para 2023. Así que sigo siendo fiel a los musicales, como espectador por supuesto, pero también como intérprete, porque me encantan. Fíjate los personajes y los títulos que he hecho, BILLY ELLIOT, FOLLIES... si ahora hago BIG FISH, ¡imagínate!

La verdad es que es un género que me apasiona, y además me parece tan divertido poder pasar de hacer del padre de BILLY ELLIOT a hacer un MACBETH. ¡Es tener mucha suerte!

Juanjo González: Pues que siga así por mucho tiempo. ¡Muchísimas gracias, Carlos!

Carlos Hipólito: ¡Gracias a vosotros, querido amigo!

