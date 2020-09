BWW INTERVIEWS: Ricard Reguant y Juan Carlos Parejo nos hablan de PARA HACER EL BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR

El espectáculo se representará en el Teatro La Latina

PARA HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR es un espectáculo inspirado en las canciones de la inmortal Raffaella Carrá, que subirá al escenario del Teatro La Latina a partir del 1 de octubre para llenar de música, humor, amor y colorido optimismo el otoño madrileño.

Antes de su estreno, hemos podido hablar con dos piezas esenciales para llevarlo a cabo: su director, Ricard Reguant, y su productor, Juan Carlos Parejo. Desde hace más de diez años que estos dos hombres trabajan juntos y no parece que este vaya a ser su último trabajo en común ya que se sienten muy cómodos trabajando juntos. "Este es nuestro sexto trabajo juntos, nos compenetramos perfectamente. Somos como el dúo dinámico. Además, todo lo que hemos hecho juntos ha funcionado muy bien", comenta Ricard Reguant. "Él me conoce perfectamente, y yo a él. Eso hace que todo el trabajo sea más fácil, y poder llegar a un resultado más óptimo", sigue Juan Carlos Ribas.

El elenco de PARA HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR

La idea de montar un musical con las canciones de Raffaella Carrá les surgió hace unos cinco años, pero hasta el año pasado no encontraron una historia que les gustara. "Era muy difícil encajar las canciones de la artista en una historia. Las letras nos son fáciles de unir", nos cuenta Reguant. "Pero se me ocurrió una historia inspirada en la película "Encuentro en París", y a partir de ahí me vino todo lo demás. Lo hablé con Juan Carlos y empezamos a elaborarlo. Y, para darle más entusiasmo, Jesús Cimarro nos dijo que lo quería en su teatro de La Latina".

"Pretendemos hacer un espectáculo que haga al público olvidarse de todo", comenta Parejo. "Deseamos trasmitir al público ganas de vivir, de ser positivos. Es muy importante en estos tiempos en los que la gente está tan triste".

El musical, será el primer gran espectáculo estrenado en Madrid después de la pandemia, algo que no preocupa tanto a los dos creativos como el que el público que vaya a verlo, disfrute. "No me impone ser el primero. Lo que me impone es estrenar algo nuevo, algo distinto", cuenta Reguant. "Estoy expectante de ver qué ocurre, si cumple las expectativas de la gente".

El elenco masculino de PARA HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR

"Poder estrenar el espectáculo en Madrid es algo muy grande", confiesa Parejo. "Para mí como productor es algo muy especial, pudiendo representarlo en un teatro tan emblemático como es La Latina".

En cuanto a la situación de la cultura en este momento, Reguant no se siente muy diferente que en otros momentos. "Esto no es fácil. Estamos indefensos, pero siempre lo hemos estado. No encuentro a faltar ciertas cosas porque no las he tenido antes. Pero estoy muy contento de traer un espectáculo nuevo en estos tiempos. Y rodeado de este gran equipo", comenta el director.

El show recorre lo mejor de la discografía de la cantante italiana apoyándose en una historia de amor y juventud. Con voces en directo, baile y mucha fiesta, promete levantar de sus asientos a todos los espectadores. "La gente lo va a disfrutar, que vengan a disfrutar de este espectáculo. Si dejamos de divertirnos, dejamos de vivir", dice Parejo. "Hay que ser valientes, no hay que tener miedo. El teatro es seguro. Están preparados para esto. Yo he venido con el avión lleno desde Barcelona, ¿cómo van a tener miedo de ir al teatro?", concluye Reguant.

Puedes conseguir tus entradas aquí.

Cartel Promocional de PAR HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR

