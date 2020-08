BREAKING NEWS: Gloria Estefan anuncia que ON YOUR FEET llegará a España

La cantante lo ha compartido con sus fans en un directo de Instagram.

Hoy la cantante ha compartido con todos sus fans en un directo en su canal de Instagram que el musical ON YOUR FEET, que estrenó en Broadway en 2015, llegará a España después de la pandemia. De hecho, ha adelantado que ya se está trabajando en la traducción del mismo. Aún no se conocen más detalles pero esperamos tener muy pronto más información para compartirla con vosotros.

ON YOUR FEET cuenta la inspiradora historia de Gloria y Emilio Estefan desde sus orígenes en Cuba hasta su salto al estrellato internacional, pasando por su vida en las calles de Miami.

El musical incluye algunos de los mayores éxitos de Estefan, como Rhythm is Gonna Get You, Conga,Get On Your Feet, Don't Want To Lose You Now o1-2-3. Dirigido por el ganador de dos premios Tony Jerry Mitchell (KINKY BOOTS, LEGALLY BLONDE), con coreografías del ganador del Olivier Sergio Trujillo(JERSEY BOYS) y con libreto del ganador del Oscar Alexander Dinelaris (BIRDMAN).

Ganadora de 26 premios Grammy, Gloria Estefan ha vendido más de cien millones de discos a nivel mundial. Emilio Estefan es uno de los miembros fundadores de la pionera discográfica Miami Sound Machine, revolucionaria creadora de un nuevo sonido que mezcla ritmos cubanos con pop y disco estadounidenses.

Después de Broadway, ON YOUR FEET se estrenó en Holanda en 2017 de la mano de Stage Entertainment y en 2019 en el West End.

