Alice Ripley, Pablo del Campo y Lorin Latarro invitados en HAPPY HOUR con R.Evolucion Latina y BroadwayWorld

Esta noche a las 10pm a través del ZOOM de R.Evolución Latina, en colaboración con BroadwayWorld Spain, comienza la sección HAPPY HOUR en la que Luis Salgado y Juanjo González charlarán sobre teatro a través de las historias que han cambiado recientemente el panorama en Broadway y en el mundo, conectando comunidades.

Hoy en la primera charla, "Emotions Take Center Stage", hablamos de musicales innovadores en la temática como NEXT TO NORMAL o DEAR EVAN HANSEN, y que han transmitido las historias de una manera diferente como WAITRESS. Contaremos con tres invitados de lujo: Alice Ripley, Pablo del Campo y Lorin Latarro.

Para registrarte en el zoom y asistir a este encuentro debes registrarte en revolucionlatina.org.

Alice Ripley es la ganadora del Tony que creo el papel de Diana Goodman en NEXT TO NORMAL, además de protagonizar SUNSET BOULEVARD, SIDE SHOW y otros muchos shows en Broadway.

Pablo del Campo es el productor responsable de la versión española de NEXT TO NORMAL, CASI NORMALES, tanto en Argentina como en España y que también ha llevado a Buenos Aires ONCE y WAITRESS.

Lorin Latarro es la responsable de la coreografía original de WAITRESS y de shows tan innovadores en Broadway como THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG AT MIDNIGHT o más recientemente MRS DOUBTFIRE.





