ALTER, el nuevo musical de La Sinàptica, llega al Golem's Teatre de Barcelona

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El nuevo musical original de La Sinàptica, ALTER, se estrena este jueves 16 de abril en el Golem's Teatre de Barcelona, conocido anteriormente como Almería, donde podrá verse hasta el 3 de mayo. El espectáculo está creado íntegramente en catalán y llega de la mano de la compañía La Sinàptica, formada en 2021.

ALTER es una creación original con texto y letras de Marc Lluís Fernández, música y dirección musical de Aleix Vives, y dirección y coreografía de Oscar Reyes, mientras que la escenografía es obra de J. A. Lopez de Uralde. El reparto está formado por Eric Serrano en el papel de David, Marc Lluís Fernández como Mario, Iris Cabré interpretando a Angela, y Cristian Cabañas en el papel de Leo.

El equipo artístico de ALTER ha presentado el espectáculo en Casa SEAT de Barcelona. Durante el acto, el elenco y los creadores han compartido un pequeño avance del musical, con actuaciones de “Moments” y “Mai més no estaràs sol”.

El título no es casual: según Marc Lluís Fernández, alter significa diferente, "ser único en cada cosa que haces". Ha explicado que la obra trata sobre construir relaciones sanas y sobre la importancia de estar bien con uno mismo. El equipo ha avanzado que se publicarán las canciones en plataformas digitales, aunque todavía no se ha definido cuándo será.

ALTER puede verse en el Golem's Teatre de Barcelona del 16 de abril al 3 de mayo, de jueves a domingo. Las funciones de jueves a sábado son a las 19:00 h, y las del domingo a las 17:00 h.

El equipo de ALTER

ALTER es un musical contemporáneo que explora el amor, la identidad y la salud mental a través de cuatro personajes que viven vidas aparentemente normales pero marcadas por sus inseguridades y traumas. La historia gira en torno a David, un joven tímido que trabaja en una cafetería y comienza una relación con Ángela, una emprendedora editora con una fuerte necesidad de control. Paralelamente, Leo, un nuevo trabajador de la editorial, conoce a Mario, un hombre carismático y misterioso con quien inicia una relación. A medida que las relaciones avanzan, surgen tensiones y secretos.

El musical ALTER es el cuarto espectáculo de La Sinàptica, compañía que ha producido anteriormente PEINA A LA REINA, una comedia musical LGTBI+, 3 DESITJOS y TeraplASexual, una comedia de texto actualmente en cartel en la Sala Pangolí de Barcelona.

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