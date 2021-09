8 numeros de GREASE que no te puedes perder

Con la inminente vuelta a Madrid de Grease el 2 de octubre, en BroadwayWorld Spain hemos querido hacer un repaso a algunas de las actuaciones que más nos han sorprendido de otras producciones del musical americano.



1. GREASE Broadway 1972

Aún siendo uno de las películas musicales más importantes de Hollywood, su origen en Broadway data de 6 años antes de su estreno en cines, en 1972. Aquí se muestra un anuncio del joven y unido reparto original encabezado por Barry Bostwick así como la canción We go Together.

2. GREASE la película 1978 - Summer Nights El largometraje dirigido por Randal Kleiser obtuvo cuatro nominaciones de los Globos de oro y una de los Óscar y se convertiría en una de las películas con más exito de los años 70, recaudando unos 395 millones de dólares. Protagonizado por Olivia Newton John en el papel de Sandy y un desde ese momento consolidado John Travolta como Danny Zuko.

3. GREASE 1972 Elenco original de Londres. - Summer Nights



Todavia no habia llegado a la gran pantalla el protagonista de American Gigoló cuando Richard Gere se atrevió a subir a los escenarios del teatro londinense en 1972, para interpretar a Danny Zuko. Con actitud divertida y muy dinámica, convirtió esta primera producción inglesa de Grease en algo digno de recordar.



4. GREASE Live! 2016 - There are worse things i could do

La famosa versión para la cadena FOX presentaba en su elenco actores muy conocidos como Aaron Tveit como Denny Suko o Carly Rae Jepsen como Frenchy. En esa ocasión mostramos el papel de Vanessa Hudgens interpretando a Rizzo en una de sus momentos más emotivos, donde admitió poner todo su corazón en el papel en honor a su padre que había fallecido horas antes del evento.



5. GREASE en los Tony Awards 1994 - Medley



Desde leyendas vivas de la comedia como Rosie O'Donnell a Billy Porter entre su elenco como la presencia al final de George Abbott, hay multitud de razones que hacen esta actuación especial. Cabe destacar también un dinámico y divertido reparto moviéndose al ritmo de hula-hops.

6. GREASE España 1999 - Medley

Luis Ramírez fue la primera en aterrizar en España en el teatro Lope De Vega de Madrid. Con actuaciones excepcionales de artistas como Geraldine Larrosa como Sandy, Carlos Marín como Danny, Marta Ribera interpretando a Rizzo. La producción de 1999 dirigida por Luis Ramírez fue la primera en aterrizar en España en el teatro Lope De Vega de Madrid.

7. GREASE España 2011 - Summer Nights



Desde nuestros país traemos uno de los tours más famosos de esta obra, el cual tenía a la cantante Edurne como Sandy y constituiría una de las versiones más exitosas de un musical en España.



8. GREASE 2020 UK tour - Medley



En una de sus versiones mas recientes, mostramos el tour inglés de esta obra americana, que recibe un paso más allá hacia la modernidad ya no solo estética sino con un reparto más diverso, destacando la elección interpretativa de Tendai Rinomhota como Rizzo.

Actualmente está versión esta en activo, volviendo a los escenarios oficialmente en octubre.

¿Cuál es vuestra producción favorita? ¿Tenéis ya vuestras entradas para Grease Madrid? Mas información en https://musicalgrease.es/