25 DÍAS PARA NAVIDAD: DÍA 5 - EL GUARDAESPALDAS

Hoy, día 5 - EL GUARDAESPALDAS.





La producción de Madrid estaba protagonizada por Fela Domínguez(Rachel Marron), Maxi Iglesias, Dani Tatay e Iván Sánchez, que alternaron el papel de Frank Farmer. Completaban el reparto Damaris Martinez (Nicky Marron), Armando Buika (Bill Devaney), Alberto Cañas (Tony Scibelly), Juan Bey (Sy Spector) y Javier Martínez (Ray Court/Cover Frank Farmer).

EL GUARDAESPALDAS (THE BODYGUARD) es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, que se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. El libreto cuenta con grandes éxitos de Whitney Houston, como "Queen of the Night", "I Wanna Dance with Somebody" o el inolvidable tema "I Will Always Love You".

