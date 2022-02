10 populares artistas que comenzaron en Teatro Musical

Es muy común ver a grandes estrellas de música, cine y televisión dar el salto a Broadway o al West End. De hecho, son muchos los nombres que sirven de reclamo para las grandes producciones por popularidad. Pero te sorprendería saber la cantidad de artistas que dieron sus primeros en algunas de ellas, cuando todavía estaban debutando. Aquí van 10 de ellas.

El protagonista de UNCHARTED, de sobra conocido por su papel de Peter Parker en la más reciente saga de SPIDERMAN, fue uno de los jóvenes que hizo de Billy en BILLY ELLIOT en 2008 en la producción del Victoria Palace Theatre de Londres. No es de extrañar que uno de sus videos más vistos en redes sea su versión de 'Umbrella' y que en breve vaya a dar vida a Fred Astaire en el biopic que se está preparando sobre el famoso artista del Hollywood dorado.

Son inolvidables los momentos de Fred Astaire y Ginger Rogers en la gran pantalla, pero mucho antes de esta pareja, Fred ya formaba tándem con su hermana Adele para su presentación en el circuito del vodevil a comienzos del siglo XX. Los dos se presentaron en los escenarios de Broadway con OVER THE TOP en 1917 y, tras varios éxitos con su amigo el compositor George Gerswhin, debutó en solitario en el cine con DANCING LADY, revolucionando el cine musical con su elegancia y sofisticación.

Kelly también comenzó actuando con sus hermanos, y siempre estuvo muy vinculado al mundo de la danza. Su debut en Broadway llegó en 1940 protagonizando PAL JOEY donde coincidió con un miembro del elenco, Stanley Donen, con el que codirigió CANTANDO BAJO LA LLUVIA y UN DIA EN NUEVA YORK. Con PAL JOEY llamó la atención del famoso productor de Hollywood David O Selznick y del presidente de la MGM Louis B. Mayer, convirtiéndose en poco tiempo en un referente del cine musical.

Más conocido por su papel en DIRTY DANCING como padre de Baby y por poner la voz de Lumiere en la versión original de LA BELLA Y LA BESTIA, Jerry Orbach formó parte del elenco original de THE FANTASTICKS en el off-Broadway y poco después debutó en Broadway en THE THREEPENNY OPERA y recibió un Tony por su papel en PROMISES PROMISES.

Ariana Grande comenzó su carrera musical en Broadway a los 15 años en el musical de Jason Robert Brown 13. Desde entonces su fama como estrella de la música pop ha sido imparable y ha formado parte de la lista de las 100 personas más influentes del mundo en la revista Times. Recientemente se ha anunciado que será Glinda en la versión cinematográfica de WICKED junto a Cynthia Erivo como Elphaba, y dirigido por Jon M Chu.

Nick Jonas se dio a conocer al mundo como componente de los Jonas Brothers, pero debutó a los 7 años como Gavroche durante los últimos nueve meses de permanencia en cartel de LES MISÉRABLES en Broadway. Desde entonces ha vuelto a LES MISERABLES como Marius en la producción de Londres y en el concierto del O2 Arena, además de protagonizar HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING en Broadway.

Muy pocas estrellas de Hollywood puede presumir de tener a sus espaldas carreras tan largas y fructíferas como la de esta mujer. Y aunque el mundo la conoce sobre todo por su papel de Carrie Bradshaw en SEXO EN NUEVA YORK, Sarah Jessica Parker lleva actuando desde niña. Su primer papel protagonista fue en ANNIE en Broadway y desde entonces el público neoyorquino ha podido disfrutar de su talento en varios musicales como ONCE UPON A MATTRESS.

Ha formado parte de dos sagas de películas muy populares, CREPÚSCULO y PITCH PERFECT (DANDO LA NOTA), además de aparecer junto a George Clooney en UP IN THE AIR, papel que le valió una nominación a los Oscar y a los Globos de Oro. Pero con tan solo 12 años la pequeña Anna ya hizo sus primeros pinitos en Broadway como Dinah en HIGH SOCIETY consiguiendo una nominación a los Premios Tony.

Con tan solo 9 años, el actor que todos conocemos por su papel de Dustin en STRANGER THINGS hizo su primera aparición en un musical en Broadway en PRISCILLA REINA DEL DESIERTO. Después en 2014 interpretó a Gavroche en LES MISERABLES.

Aunque ahora es conocido por su papel en MODERN FAMILY, Ferguson hizo su debut en Broadway en ON THE TOWN en 1998, y estuvo en el elenco original de Broadway de THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE, recibiendo un Premio Drama Desk. Además ha formado parte de THE PRODUCERS y SPAMALOT.