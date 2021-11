BELINDA WASHINGTON, SILVIA MARSÓ Y NATALIA VERGARA en la Galileo Galilei

El próximo 11 de noviembre llegan a la Sala Galileo Galilei de Madrid las cantantes y actrices Belinda Washington, Silvia Marsó y Natalia Vergara para dar un concierto lleno de humor y diferentes género musicales

Belinda Washington, Silvia Marsó y Natalia Vergara se unen para crear un cocktail musical, desde jazz hasta boleros y sin olvidar temas propios, estas actrices llenarán la sala de música y humor este invierno en Madrid.

La actriz y presentadora Belinda Washington ha hecho algunas incursiones en la interpretación, concretamente con pequeños papeles en series como HERMANOS DE LECHE, LA CASA DE LOS LIOS, CON DOS TACONES, o LA PECERA DE EVA.

También ha intervenido en obras teatrales como MEJOR EN OCTUBRE y COMO TE MUERAS TE MATO.

Silvia Marsó es una de las mas reciente ganadoras del premio BroadwayWorld Spain a mejor obra de pequeño formato por 24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER. También ha protagonizado y participado en multitud de producciones como L´EMPERADRIU DEL PARAL LEL, TE QUIERO ERES PERFECTO YA TE CAMBIARÉ y también el ZOO DE CRISTAL de Tenesse Williams.

Natalia Vergara es una cantante, compositora, actriz y productora española. Saltó a la fama al interpretar el tema principal de la serie de televisión Sin tetas no hay paraíso de Tele 5 con "Hoy me faltas tú".a?? Interpretó el personaje de Patricia en el elenco original de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. Es Presidenta de AMCE (Asociación de Mujeres Creadoras de Música en España), y es fundadora y directora del colectivo de compositoras femeninas "Señoritas On Fire"

Puedes comprar tus entradas aquí.