BLASTED Comes to Teatro da Trindade Next Year

Uma erupção vulcânica na Islândia paralisa todo o espaço aéreo europeu. Numa ilha do Atlântico, o estranho desaparecimento de um famoso artista causa inquietação. Um terreno baldio começa a causar desconforto pelo seu intenso cheiro.

October 13, 2022

The bassist, singer and songwriter was revelation of the year at Victoires du Jazz 2021, for her first record. Her musical identity explores the traditions of her Afro-descendant ancestors and develops, above all, through travel and encounters. In this concert, she performs with her quintet formation.