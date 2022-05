ALBERT PLA Comes to Teatro da Trindade This Month

Albert Pla é um cantor, compositor, ator, escritor, palhaço, "bufón", mas acima de tudo é um artista imprevisível. Com mais de 25 anos de carreira, desenvolve uma intensa atividade tanto na música, como também no teatro e no cinema.

Com espetáculos personalizados e temas próprios, ganhou a admiração de um público vasto, não só pela sua música, como também pela forma como a apresenta em palco. A sua capacidade para teatralizar as canções é tão natural, que mesmo aqueles que o seguem de perto há muitos anos, por vezes se perdem entre a dramaturgia e a música.

No espetáculo "Os Acordáis?", Albert trará canções de sempre e fará a apresentação de temas criados durante a pandemia, que explicam histórias trágicas, quotidianas e surpreendentes. Espera-se um concerto de uma poética fora do comum, delicada, mas, por outro lado, devastadora e penetrante, com a componente surrealista que sempre acompanha o artista.

Desde 2016 que a Fundação INATEL, em parceria com o Festival Músicas do Mundo de Sines, promove o CICLO MUNDOS, um programa anual pensado para as várias gerações, que abre caminho e dá espaço à musica que se faz no mundo.

